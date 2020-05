Od 11. května město zpřístupní skatepark, fotbalový a atletický stadion. Jde o další vlnu kroků, které podnikne v rámci rozvolnění některých opatření proti šíření onemocnění covid-19.

Prominutí nájmu za předzahrádky provozované na pozemcích města se týká osmi subjektů, zejména na Krakonošově náměstí a jeho blízkém okolí. "Chceme alespoň provozovatelům restaurací, cukráren či kaváren pomoci, protože si moc dobře uvědomujeme, jak těžké období mají za sebou. Centru města by neprospělo, kdyby zde takové podniky přestaly fungovat," vysvětlil tento krok starosta Trutnova Ivan Adamec. Odbor majetku města bude všechny tyto nájemce kontaktovat.

Vedení města dostávalo mnoho dotazů, kdy otevře skatepark a pumptrack. Stane se tak v pondělí 11. května. "Museli jsme čekat, než vláda povolí shromažďování lidí alespoň do 100 osob, jelikož skatepark je velice vyhledávaným místem. Mnohokrát zde zasahovali naši městští strážníci, protože lidé nedodržovali zákaz vstupu. Teď však máme dobrou zprávu, skatepark můžeme otevřít," řekl Ivan Adamec.

Od pondělí 11. května bude zpřístupněn také fotbalový stadion a s ním i atletický stadion, který dosud mohlo navštěvovat maximálně deset osob v jednu chvíli.

Děti se vrací do školek

Tuto středu město obnoví provoz v mateřských školách. "Minulý týden vláda konečně zveřejnila podmínky, které jako zřizovatel musíme zajistit, aby děti mohly chodit do školky. Jsem rád, že jednou z nich není, aby musely mít celý den roušku. My jsme chtěli školku otevřít co nejdříve, abychom pomohli rodičům, kteří musí být v práci," uvedl místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, především zakrytí úst a nosu rouškami a dodržení dvoumetrových odstupů od ostatních.

Z aktuálních podmínek pro provoz trutnovských školek vyplývá, že děti nesmí do odvolání nosit hračky z domova. Doprovázející osoba se musí v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu, při vstupu do MŠ jim bude k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku akutního onemocnění (kašel, rýma, teplota).