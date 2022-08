Zavedením městské vlakové linky v Trutnově chce radnice lidem umožnit dostat se do centra snadněji a rychleji. Záměr souvisí s houstnoucí dopravou, která naroste na intenzitě po otevření polské dálnice. Očekávají se velké kolony.

Podle opozice jde o logické a správné řešení v době, kdy dopravu ve městě výrazně poznamená situace po dostavbě polské dálnice. Radnice však podle opozičních zastupitelů nepřichází s ničím novým.

Nohu na brzdu. V okolí Trutnova se objeví nové radary. Kde všude budou?

„Hledali jsme alternativu k tomu, jak zjednodušit dopravu mezi Zelenou Loukou a Poříčím. Vzhledem k tomu, že neexistuje mnoho objízdných tras, tak jsme se rozhodli, že zkusíme využít vlak. Vlakovou linku jsme protáhli z Poříčí do Libče, protože Libeč bude z integrovaných obcí nejvíce postižena tranzitní dopravou a nemá jiné napojení. Nabízelo se také zřízení obchvatu přes Údolíčko, ale ten je technicky i finančně velmi náročný a naráží na odpor obyvatel Nových Dvorů. Rozšíření komunikace by nešlo bez záboru soukromých pozemků,“ vysvětlil situaci starosta Trutnova Michal Rosa.

„Při zahuštění dopravy by vlakové spoje byly rychlejší. Jen pro představu - jízdní doba autobusu z Poříčí na Zelenou Louku činí zhruba 23 až 31 minut,“ uvedl Rosa.

Trutnov plánuje zavedení městské vlakové linky, jezdit by měla od března příštího roku.Zdroj: Jan Bartoš

„Zřízení vyhrazeného pruhu pro autobusy a IZS je s ohledem na šířkové poměry možné pouze v úseku od Olympu po křižovatku Polské s Náchodskou, a to jen ve směru z Poříčí do centra. Na realizaci vyhrazeného pruhu pracujeme, ale to nebude stačit,“ dodal.

Trutnovská radnice domluvila zřízení vlakové linky s odborem dopravy Královéhradeckého kraje a Správou železnic.

„Bohužel na trať z Trutnova hlavního nádraží do Svobody nad Úpou nelze z technických důvodů žádné vlaky přidat. Není tak možné zřídit linku, která povede napříč celým Trutnovem z Horního Starého Města až do Libče,“ upozornil starosta Trutnova.

Žacléřskou železnici probudí šlapací drezíny, zážitkové vlaky, plac pro karavany

Z šestnácti nových spojů by sedm mělo s přestupem návaznost na vlaky směřující z trutnovského hlavního nádraží do Svobody nad Úpou. Spoje, které jedou z hlavního nádraží do Svobody nad Úpou, by stavěly na zastávkách Trutnov-Zelená Louka a Trutnov-Staré Město. Předpokladem úspěchu městské vlakové linky je podle starosty ochota lidí na zastávku dojít pěšky nebo dojet na kole. I proto radnice počítá s úpravou přístupové cesty k zastávce v Libči. V docházkové vzdálenosti 500 metrů od zastávek Libeč a Trutnov střed (lokalita Poříčí) žije více než tisíc obyvatel.

Radnice přizpůsobí vlakům také městskou hromadnou dopravu tak, aby navazovala. „S krajským úřadem jednáme o akceptaci předplacených kuponů městské hromadné dopravy a díky tomu bude ve vlaku i v autobusu platit jedna jízdenka. Nepřejeme si, aby jízdné zdražilo. Chceme, aby městská hromadná doprava byla atraktivní a aby se ji lidé naučili co nejvíce využívat,“ řekl trutnovský starosta.

Radnice zatím počítá s náklady na městskou vlakovou linku ve výši 1,4 milionu Kč za rok.

Správa železnic prověřuje modernizaci tratě do Trutnova na 200 km za hodinu

Podle opozice jde o logické řešení v době, kdy dopravu ve městě výrazně poznamená situace po dostavbě polské dálnice. „Záměr zapojit železnici do MHD je výborná myšlenka a správná cesta. Je otázka, jestli Libeč je kvůli poloze a přístupu k železniční zastávce správná lokalita pro tento záměr. Zapojení železnice do MHD jsme měli v našem minulém volebním programu. Pojmenovali jsme ji expresní MHD s tím, že by jezdila z Kalné Vody do Poříčí, případně jako příměstská linka mezi Svobodou nad Úpou a Malými Svatoňovicemi,“ reagoval Václav Javůrek z opozičního hnutí Žít v Trutnově.

Řešení s městskou vlakovou linkou se podle Javůrka nabízí i kvůli husté železniční síti. „Trutnov má i s Kalnou Vodou čtyři nádraží, k tomu sedm vlakových zastávek. To je naprostá rarita. Podle mě neexistuje město podobné velikosti, které má vytvořenou železniční síť v takovém rozsahu jako Trutnov,“ upozornil Javůrek, odborník na dopravu.

Čtyřicet nových vlaků, žádné vyhazovy. České dráhy investují v kraji 4 miliardy

„Víme o technickém problému s tratí, který neumožňuje, aby v úseku z hlavního nádraží do Svobody nad Úpou jelo více vlaků. Ukazuje se, že otázka železnice tady spala desítky let, nikdo tuto kartu nezvedl a neuvažoval nad tím. Chápeme, že to není věc, která by se zrealizovala za rok, ale dávno měly být nastartované kroky, které by zabezpečení na trati napravily,“ dodal opoziční zastupitel.

Obyvatelé Trutnova se zatím vyjadřují k záměru zavést městskou vlakovou dopravu zdrženlivě. „Nápad je to dobrý, ale v současných podmínkách těžko realizovatelný. Nápad kombinace s vlakovou dopravou není nic nového, už v minulosti se tu uvažovalo o různých variantách, například využití elektrárenské vlečky do Bohuslavic. Je to určitě běh na dlouhou trasu, tento návrh má spoustu neznámých a obávám se, že je to narychlo spíchnuté. Samotnou myšlenku určitě nezavrhuji, protože by to bylo vhodné doplnění stávající veřejné dopravy v našem městě,“ uvedl Marek Šváb.

Stavba kruhového objezdu v Trutnově pokročila, řidiče ale čeká další uzavírka

„Nápad je to oprášený. Na tomto principu fungovaly vlaky ze Svobody nad Úpou jezdící do Poříčí. Že by to byl tehdy úspěch, to se říct nedá. Myšlenku se nepodařilo zrealizovat tak, aby ty vlaky byly rychlejší, než cyklista jedoucí na staré skládačce. Když se to podaří nyní zrealizovat do funkční podoby aby to město nedotovalo pro pět cestujících, tak to bude přínosem pro zelenější dopravu,“ vyjádřil se Michal Čípel.

Autobusová MHD jezdí v Trutnově na šesti linkách, zajišťuje ji společnost Arriva. Při hotovostní platbě přímo v autobuse platí osoba starší 15 let 10 Kč v prvním tarifním pásmu (do 5 zastávek) a 12 Kč v druhém tarifním pásmu (nad 5 zastávek). Držitelé dopravní karty IREDO platí 8 Kč v prvním tarifním pásmu a 10 Kč v druhém tarifním pásmu. Cestující mají možnost platit také platební kartou přes validátory uvnitř vozu.