Trutnov nejprve nabízel roušky v sedmi distribučních místech, od pátku si pro ně mohou lidé přijít do prodejen obchodních řetězců Tesco, Kaufland, Lidl, Penny, Albert, Billa, Coop (Kryblice), Transfruit (samoobsluha na Jiráskově náměstí). Každý občan má nárok na pět kusů. K dispozici jsou také ve Společenském centru Uffo (v úterý a čtvrtek, kdy tam probíhá antigenní testování), knihovnách v Poříčí a Horním Starém Městě, v informační recepci městského úřadu.

"Taková aktivita města zaslouží ocenění. Situace není dobrá, nosit roušky je rozhodně nutné," řekl Vojtěch Vaněk z Horního Starého Města, který přišel nafasovat příděl do ZŠ Mládežnická. "Úplně se mi nelíbí kroky opozice, přijde mi neseriózní, co dělá už od loňského jara. Přijde mi, že vláda dělá co může. Je to také otázka velkých financí. K rozšíření nákazy přispěli turisté z jiných regionů, jak najížděli na hory. Proto je dobře, že se hranice okresu teď kontrolují," dodal.

S uzavřením okresu souhlasil také pan Jiří, který se vydal pro roušky s manželkou do ZŠ V Domcích. "Vláda musela něco udělat, aby šíření koronaviru co nejvíc zabránila. Někomu to vyhovuje, někomu ne, ale my s každým opatřením, i tvrdším souhlasíme. Přeci jen, v našem věku je zdraví důležitější než cokoliv jiného," zdůraznil.

Pro obálku s rouškami si došel rovněž Oldřich Lobůček. "Mám obavy, jestli pomůže uzávěra okresu na 14 dní. Je to podle mě málo. Mělo by se udělat maximum, aby se lidi mohli očkovat. Pokud nebudou všichni proočkovaní, bude to špatné. Ale každý ministr má spoustu všelijakých poradců, tak uvidíme, co vymyslí," vyjádřil se. "Snažím se ven skoro vůbec nechodit, jen do krámu nebo na procházku, do lesa," doplnil Oldřich Lobůček.

Seniorka Dana poukázala na nutnost dodržování protiepidemických opatření. "Na to by se lidé měli nejvíc zaměřit a být zodpovědní. Když se řekne, že se něco dělat nemá, tak není možné to dělat. Zvláště v takové situaci, v jaké v tuto chvíli jsme," sdělila.

Na sedmi distribučních místech projevilo zájem o roušky 2656 lidí. Město tak rozdalo 13 280 roušek. Roušky, které se nerozdaly, putovaly na stálá distribuční místa, do organizací poskytujících sociální služby - Oblastní charitě Trutnov, Mostu k životu, Pečovatelské službě Trutnov a Domovu pro seniory Trutnov, a do trutnovských škol.

"Na distribuční místa jsme rozvezli 149 600 kusů roušek. Většina pocházela z dodávky ze skladu státních hmotných rezerv a část jsme dostali darem od soukromé firmy. Lidem jsme tak mohli dávat roušky po pěti kusech," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec. Nyní si lidé můžou dojít pro roušky, poskytované zdarma, do prodejen obchodních řetězců nebo na další místa.

Místa, kde se v Trutnově zdarma vydávají roušky:



Tesco, Kaufland, Lidl, Penny (Horní i Dolní Staré Město), Albert, Billa, Coop (Kryblice), Transfruit (samoobsluha na Jiráskově náměstí), informační recepce Městského úřadu Trutnov (pondělí a středa 8.00 - 17.00, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 15.00), Společenské centrum Uffo (úterý a čtvrtek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00), knihovna v Poříčí, Lípové náměstí 264 (úterý a čtvrtek 13.00 - 17.00), knihovna v Horním Starém Městě, Horská 238 (pondělí - pátek 9.00 - 17.00).