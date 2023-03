První den využil městskou vlakovou linku Rostislav Horníček, který cestoval odpoledne z hlavního nádraží do stanice Trutnov střed v Poříčí. „Platil jsem 12 korun, mám kartu IREDO. S tím jsem spokojený,“ řekl po nástupu do motorové jednotky Regionova. Rostislav Horníček počítá s tím, že bude využívat železniční variantu MHD. „Jezdím vlakem pořád, mám to z nádraží kousek do bytu. Přítelkyně má měsíční kartu MHD, tak budeme využívat vlak asi dost často. Budeme jezdit i do Libče. Můj známý má stánek na fotbalovém hřišti v Libči, tak tam budeme jezdit vlakem. Syn má navíc rád mašinky, takže máme o důvod víc vlaky využít,“ přivítal novou městskou železniční linku.

Velkou výhodou je, že lidé můžou využít předplacené časové měsíční a čtvrtletní jízdenky z autobusové MHD od 1. března ve všech vlacích na území Trutnova, nejen ve spojích městské linky, ale také u osobních, spěšných nebo rychlíků. Pokud tyto časové jízdenky mají, nemusí ve vlaku nic platit. Měsíční jízdné stojí 250 Kč (zlevněné 100 Kč), čtvrtletní 650 Kč (zlevněné 280 Kč). „Díky tomuto kroku se vlaky stanou nedílnou součástí MHD v Trutnově a významně se tak rozšíří nabídka spojů, a tím i aktraktivita hromadné dopravy,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.

Senioři Eva a Jaromír z Trutnova vyzkoušeli první den novinku v MHD ze zvědavosti. „Jsme důchodci, zaplatili jsme 7 korun na pokladně na trutnovském nádraží. Zpátky si budeme kupovat lístek u pana průvodčího. Jedeme do Libče, tam se hodinu projdeme a pojedeme zpátky. Jsme zvědaví, jak to bude vypadat, chtěli jsme vlakovou linku vyzkoušet a vidět, kde všude staví. Zajímá nás také, kde je v Libči zastávka,“ vysvětlila paní Eva, proč se zařadila mezi první pasažéry městské vlakové linky.

„Zaujalo nás to, hodně chodíme pěšky i do Libče, zpátky jsme jezdili autobusem, teď zkusíme vlak. Uvidíme, jestli lidi budou vlaky využívat, aby se to městu rentovalo. Pravda je, že v Poříčí bývá doprava odpoledne hrozná. Aut je tam hrozně moc a jsou velké kolony,“ dodala.

„Doprava v Trutnově není dobrá a pravděpodobně se ještě zhorší. Chceme, aby městská hromadná doprava byla zajímavou alternativou, byla atraktivní a aby se ji lidé naučili co nejvíce využívat. Libeč jsme do vlakové linky zařadili zejména proto, že je to integrovaná obec, která je daleko od centra města, a významně ji poznamená zvýšení dopravy po otevření dálnice z Polska,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa.

Výhoda pro uživatele časových jízdenek MHD se týká rovněž Horního Starého Města. „Cestující ze zastávky Trutnov-Staré Město bude moci na svůj časový kupón zakoupený pro MHD Trutnov dojet vlakem na vlakové nádraží a poté přesednout na autobusovou linku MHD směřující například do obchodní zóny. A to bez toho, že by si musel ve vlaku zakoupit zvláštní jízdenku,“ nastínil jednu z mnoha možných kombinací vlaků a autobusů místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych.

Radnice se domluvila na akceptaci časového jízdného MHD Trutnov s Královéhradeckým krajem a Českými drahami. Město se zavázalo uhradit za akceptaci časového jízdného ve vlacích Královéhradeckému kraji jako kompenzaci částku necelých 225 tisíc Kč za období od 1. března do 8. prosince 2023. Od prosince 2023, kdy začnou platit nové jízdní řády, se bude jednat o nové smlouvě.

Podle hejtmana Martina Červíčka Královéhradecký kraj s Trutnovem dlouhodobě spolupracuje na zkvalitnění dopravní obslužnosti. "Jsem přesvědčen o tom, že tato novinka rozšíří nabídku místních spojů a zvýší pohodlí pro cestující. Do budoucna bychom chtěli propojit MHD s příměstskými spoji například i v Hradci Králové,“ řekl hejtman Červíček.

"Pro další rozvoj této aktivity bude nutné investovat do rozvoje železniční infrastruktury, na jejíž limity nyní narážíme. Zejména bude potřeba modernizovat železniční stanici Trutnov hlavní nádraží tak, aby umožňovala zavést větší množství vlaků a propojit přímými spoji trutnovské místní části Poříčí, Zelená Louka a Horní Staré Město. To by mohlo do železniční dopravy přilákat další cestující,“ doplnil krajský radní pro dopravu Václav Řehoř.

Trutnov bude jediným městem ve východních Čechách, které zapojilo do MHD vlaky. „Městské vlakové linky jsou hojně využívány zejména v Praze, ale setkáte se s nimi i jiných městech, jako například Plzeň, Brno, Ostrava, Zlín. Zde mají charakter kombinující městskou a příměstskou linku, ve které platí všechny platné tarify, tedy i tarify MHD či IDS daného regionu. Mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou provozují České dráhy linku, která není přímo městskou linkou, ale má charakter MHD se zastávkami vzdálenými od sebe 1 až 2 kilometry v souvislé zástavbě v údolí,“ vyjmenoval mluvčí Českých drah Emanuel Vittek místa v Česku, která železnici využívají podobným způsobem.

JÍZDNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ VLAKOVÉ LINKY V TRUTNOVĚ

v platnosti od 1. března 2023, jezdí v pracovních dnech

trasa Trutnov hlavní nádraží - Trutnov střed - Libeč

odjezdy z hlavního nádraží: 5.02, 6.00, 7.10, 12.53, 14.22, 15.10, 16.22, 18.24

trasa Libeč - Trutnov střed - Trutnov hlavní nádraží

odjezdy ze zastávky Libeč: 5.21, 6.24, 7.26, 13.13, 14.37, 15.26, 16.37, 18.45

Jízdní řád vlaků na území města Trutnova.Zdroj: Město Trutnov