Sběrný dvůr v Trutnově je od 1. listopadu otevřen více hodin, než dosud.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Marek Nečina

V pondělí, ve středu a v pátek je k dispozici od 13 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 13 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.