Trutnovští zastupitelé rovněž schválili nové znění čtyř obecně závazných vyhlášek. Změny se týkají vyhlášky o poplatku ze psa, o poplatku za svoz komunálního odpadu, o místním poplatku z pobytu a poplatku za užívání veřejného prostranství.

„Rozpočet na příští rok je přebytkový a proinvestiční. Vrátí se nám značné částky z předfinancování dotačních akcí, tudíž stejně jako letos, i v příštím roce se můžeme pustit do větších investičních aktivit. Začneme také splácet úvěr, který město před dvěma lety získalo na doplacení Společenského centra UFFO a zaplacení rekonstrukce Střediska volného času, otevřeného letos v září,“ upřesnil Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Při hlasování o rozpočtu bylo 23 zastupitelů pro, nikdo proti a 10 se zdrželo.

Největší investiční akcí příštího roku je dokončení rekonstrukce letního koupaliště, která byla zahájena letos v létě. Vyměňují se při ní kachličky za nerezové vany a zároveň v areálu vzniknou nové herní prvky. Oprava koupaliště město vyjde na zhruba 60 milionů korun.

Další významnou akcí je zahájení rekonstrukce kina Vesmír. V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Následovat bude soutěž na zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby a teprve po jejím odevzdání se uskuteční soutěž na firmu, která stavbu provede. Samotná rekonstrukce by mohla být zahájena na konci roku 2020.

Město také plánuje rekonstrukci pěší zóny v Horské ulici od Krakonošova náměstí po náměstí Republiky. „Na počátku roku chceme soutěžit dodavatele stavby a během roku byla měla být tato dlouhodobě velmi potřebná rekonstrukce kompletně zrealizována. V rozpočtu jsme na ni vyhradili částku 40 milionů korun,“ vysvětluje trutnovský starosta.

Na pěší zóně dojde ke kompletní opravě povrchu, oddělení prostoru pro zásobování obchodů a pro chodce, bude vyměněno veřejné osvětlení, mobiliář a také navrácen původní vodní prvek. Kromě dlažby a žuly se v ní objevuje především hodně stromů a laviček. U Staré radnice mají být zasazeny tři javory, podél Svatojánského náměstí okrasné třešně a ve zbývající části platany.

Také v příštím roce radnice počítá s opravami chodníků a vozovek. V rozpočtu počítá s opravou komunikace Nad Jezem za 20 milionů korun. Technické služby Trutnov plánují opravy chodníků v ulicích M. Pujmanové a Papírenská. Na opravu dětských hřišť vyčlenily 3 miliony korun. Příští rok město dále chystá vybudování dvou zcela nových autobusových zastávek za celkem 1,5 milionu korun, a to v průmyslové zóně Krkonošská a ve Volanově.

Další důležitou investici představuje oprava hřiště u základní školy R. Frimla, na kterou město vyčlenilo 18 milionů korun. S dalšími výdaji město počítá v rámci oprav drobných památek. Například za 800 tisíc korun bude restaurován oltář v kostele v Poříčí, na což město získalo dotaci 250 tisíc korun z ministerstva kultury. Ve Školní ulici v budově ZUŠ se chystá první etapa výměny oken za 6,5 milionů korun.

„Snažili jsme se rozpočet na příští rok koncipovat stejně jako letos tak, aby se investovalo jak do dopravní infrastruktury, tak do památek, do česko-polských projektů, do zázemí našich příspěvkových organizací a řady dalších oblastí. Chceme, aby město vzkvétalo po všech stránkách a občané žili v moderním a čistém prostředí,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec.