Zastupitelé z hnutí Žít v Trutnově na zasedání zastupitelstva navrhli vysokou investici do opravy kina vyřadit z programu hlasování o rozpočtu a odložit ji na další roky. Většina zastupitelů rekonstrukci schválila. Kino bude mít dva sály. Hlavní sál biografu bude mít kapacitu 256 diváků. V prostorách druhého nadzemního podlaží bude umístěn druhý sál pro 39 diváků, který bude sloužit pro méně kapacitní projekce artových představení.

"V letošním rozpočtu počítáme s polovinou nákladů na rekonstrukci kina, což činí zhruba 45 milionů korun. Druhou polovinu naplánujeme do rozpočtu na příští rok, kdy by rekonstrukce měla být dokončena," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec. V současné době město připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. "Investice do zábavy v Trutnově jsou rozšafné," řekl při jednání zastupitelstva Robert Fajfr z opozičního hnutí Žít v Trutnově.

Město rovněž plánuje opravu skleněné lávky v ulici Na Struze, na kterou chce získat dotaci. Zastupitelé schválili v rozpočtu pořízení projektové dokumentace za 1,4 milionu korun.

Do konce první poloviny roku má být dokončená rekonstrukce pěší zóny. Radnice rovněž řeší s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) vybudování nového kruhového objezdu u bývalé porodnice na křižovatce ulic Pražská, Úpická a Žižkova tak, aby stavba začala ve druhé polovině letošního roku.

"V současné době probíhá inženýrská činnost k vydání stavebních povolení. Po vydání pravomocných stavebních povolení zahájíme soutěž na zhotovitele stavby. Pokud dojde k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem do konce srpna, v letošním roce stavbu zahájíme. Pokud ne, stavbu zahájíme na jaře roku 2022," sdělila Deníku Kristýna Korenčiková z týmu komunikace krajské Správy ŘSD v Hradci Králové.

Trutnov chce také vybudovat chodník od železničního přejezdu v Polské ulici ve směru na Poříčí a Voletiny. Připravuje rovněž zvýšení kapacity parkoviště naproti trutnovské nemocnici. Letos pořídí projektovou dokumentaci za 600 tisíc korun.

Město vytvoří parkovací stání ve Sportovní ulici v Poříčí za 1,4 milionu korun. Na Krakonošově náměstí vytvoří bezbariérové veřejné toalety v domě č.p. 129 (U tří korunek) za 500 tisíc korun. "Díky pracovní skupině Trutnov bez bariér zjišťujeme nedostatky, které výrazně ztěžují pohyb a život ve městě lidem s tělesným handicapem. Tyto překážky se snažíme postupně odstraňovat a příkladem je i vybudování bezbariérového WC v centru města přímo na Krakonošově náměstí," upřesnil Tomáš Hendrych, místostarosta Trutnova.

Částku 3,5 milionu korun město v rozpočtu vyčlenilo na opravu vyústění Kacířského potoka, který poškodily povodně v srpnu loňského roku. Radnice na tuto akci zároveň zažádala o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. "Podle prvních dvou měsíců letošního roku vypadají nadějně příjmy z rozpočtového určení daní. Díky tomu jsme si dovolili provést změny v rozpočtu a zapracovat do něj většinu investic, které na letošní rok plánujeme," vysvětlil Ivan Adamec.

Zastupitelstvo potvrdilo, že Trutnov letos neudělí kulturní a sportovní ceny za rok 2020. Je to s ohledem na rok trvající pandemickou situaci, která značně ovlivnila dění v oblasti kultury i sportu.