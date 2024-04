Novinka v Trutnově, sdílená elektro a městská kola už mají tři stovky uživatelů

/FOTO, VIDEO/ Provozovatelé ze společnosti nextbike Czech Republic rozvezli po Trutnově během víkendu a Velikonočního pondělí padesát sdílených kol. Ještě než radnice novou službu oficiálně v úterý zahájila, stihlo se už zaregistrovat do aplikace 345 uživatelů. Služba bude v provozu do 15. listopadu. Kola vyrábí firma Olpran v Hořicích. Mají GPS i obrněný zámek. V jednom z českých měst už se stalo, že uživatelka naložila kolo do vlaku. V takovém případě systém okamžitě zalarmuje provozovatele.

Trutnov zavedl od začátku dubna službu sdílených kol. Lidé si je můžou půjčit i na Krakonošově náměstí. | Video: Deník/Jan Braun