Trutnov - Tradičním ohňostrojem se rozloučili se starým rokem obyvatelé druhého největšího města v hradeckém kraji. Nebe nad Krakonošovým náměstím rozzářily asi tři tisíce raket. Podívejte se na video.

Ta naše písnička česká, Lady karneval od Karla Gotta, Cesta od Richarda Krajča s Tomášem Klusem, či Za 100 let - to jsou namátkou vybrané songy, které zazněly jako hudební doprovod při světelné show. Jak pyrotechnici avizovali, zazněla výhradně česká hudba - jako připomínka oslav 100 let samostatného státu, které se v roce 2018 odehrávaly.