Klíčové pro festival jsou dvě okolnosti - tvůrci a dramaturgie.

Promítat se budou filmy mladých, talentovaných, ale mnohdy velmi úspěšných autorů. „Většina už své prvotiny dokonce dostala na uznávané zahraniční festivaly a někteří z nich získali i prestižní ocenění. Půjde o kvalitní snímky, diváci se mají na co těšit,“ slibuje manažerka festivalu a vedoucí kina Anna Jerhotová.

Dramaturgii naznačuje festivalové téma Don´t assume, tedy Bez předsudků. Vybízí ke zvědavosti, překonávání zavedených vzorců a odvaze objevovat. Nebude nouze ani o kontroverzi.

„Borcení předsudků přesně souzní s filozofií Uffa. Posiluje vzájemné pochopení, a to je přesně to, co obzvláště v téhle době potřebujeme,“ říká ředitel trutnovského Uffa, které provozuje Kino Vesmír.

Na programu třídenního festivalu je šest celovečerních filmů a finálové krátkometrážní snímky z mezinárodní soutěže Youth Perspective ve třech kategoriích - krátký hraný film, animovaný film a dokument.

„Promítat se budou finálové mezinárodní snímky, včetně českých. Na své si přijdou diváci všech generací a fanoušci zmíněných filmových žánrů. Páteční projekce soutěžních snímků budou určené školám,“ tvrdí manažerka festivalu.

Prezentace krátkých filmů má soutěžní charakter, snímky bude hodnotit odborná porota, hlasovat budou i diváci, včetně studentů. Celovečerní filmy budou doprovázené besedami s herci, autory či producenty, připravený je atraktivní doprovodný program.

Přehled promítaných snímků chtějí organizátoři odtajnit v pátek 13. září. Ve stejný den spustí také předprodej vstupenek.

A ještě jedna důležitá okolnost. Spektrum bude mít mezinárodní punc. „Spektrum je především prostorem a příležitostí pro prezentaci tvorby debutujících tvůrců z celého světa včetně českých,“ přibližuje manažerka festivalu a vedoucí kina Anna Jerhotová.

V Kině Vesmír se uskuteční díky spolupráci s polskými filmaři. Letos proběhne právě v polské Svídnici jubilejní 10. ročník festivalu. Letos poprvé se přenese i do partnerského Trutnova.

Přispěl k tomu mimo jiné nápad významného polského producenta a uměleckého ředitele stejnojmenného festivalu v polské Svídnici Paweła Kosuńě. Právě on naznačil, že by modernímu trutnovskému kinu slušel festival. Navíc téma Bez předsudků dobře zapadá do umělecké strategie Uffa.

„Především proto jsem se rozhodl českou verzi festivalu uspořádat. I díky zařazení tohoto projektu do žádosti o grant Národního plánu obnovy získalo město Trutnov téměř 70 milionů korun na rekonstrukci kina,“ připomíná ředitel Uffa Libor Kasík.

Jak se festivalové téma může promítnout do nabízené tvorby naznačil Paweł Kosuń. „Často se omezujeme na známé způsoby vnímání reality, obrazů, filmů. Řídíme se zajetými vzorci, používáme zkratky. Máme tendenci soudit. Ale co by se stalo, kdybychom si dovolili svobodně znovu objevovat svět novým, odlišným způsobem?“

Menšík, Landovský, Vetchý. Trutnov už festival měl! close info Zdroj: Miloš Šálek zoom_in Z výstavy připomínající Filmový festival mladých v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Trutnov už v minulosti mezi filmová města patřil. Proslavil se díky Filmovému festivalu mladých, na který jezdily herecké hvězdy jako Rudolf Hrušínský, Vladimír Menšík, Pavel Landovský, Dagmar Veškrnová, Pavel Kříž, Ondřej Vetchý, Karel Roden či Lukáš Vaculík, režiséři Jiří Menzel, Juraj Herz nebo František Vláčil. Celkem se uskutečnilo 21 ročníků, první v roce 1963, poslední v roce 1988. S nápadem uspořádat festival pro mládež přišel na počátku šedesátých let Karel Němec, který tehdy stál v čele trutnovských kin. Historicky první ročník festivalu, ve kterém soutěžily krátké i celovečerní filmy domácí a zahraniční produkce, probíhal od 30. dubna do 16. května 1963 v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí, Hostinném, Úpici a Žacléři. Festival patřil k významným kulturním a společenským akcím v tehdejším Československu. Loni na něj upozornila výstava v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Ukázala například dobové fotografie, dokumenty, snímky z rautu v tehdejším hotelu Varšava, originální vzkaz Pavla Landovského, čestné uznání Jurovi Alexejevovi z roku 1970 od Československého filmu a Ústřední půjčovny filmů v Praze za přípravu festivalu i trofej Zlaté slunce, která se předávala za vítězný film a nejlepší herecký výkon.

