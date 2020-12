Plocha v současné době slouží jako spojnice sídliště s obchodní zónou Tesco a základní školou V Domcích. Nyní dozná změn. "V lesoparku v Šestidomí se dosud prováděla jen základní údržba. Není zde žádné zázemí pro občany, vyšlapané cesty jsou bahnité a kluzké a vzhledem k terénu mohou být nebezpečné. Proto jsme se rozhodli do této části města investovat a proměnit jej v moderní park," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Při revitalizaci parku v Šestidomí dojde k ošetření stávající vzrostlé zeleně a k výsadbě stromů a keřů. Momentálně se tam vyskytuje 103 stromů, z toho některé jsou ve špatném stavu, mají poškozené kmeny nebo proschlé koruny se suchými větvemi.

"Nebezpečné a přestárlé stromy vykácíme, upravíme travnatou plochu a zpevníme cesty štěrkem," upřesnil trutnovský starosta. Do lesoparku budou také nainstalovány ptačí budky, budka pro netopýry, hmyzí domek, lavičky a odpadkové koše.

"Nově se v parku objeví herní prvky pro děti a fitness prvky pro seniory tak, aby se z něho stalo příjemné místo k aktivnímu odpočinku," dodal Ivan Adamec.

Revitalizace začne ještě letos v prosinci, kdy se nejdříve pokácejí poškozené dřeviny. Po terénních úpravách se na přelomu zimy a jara zpevní plochy, vybudují betonové patky pro mobiliář a usadí prvky nového vybavení parku. Nakonec dojde k výsadbě dřevin a zatravnění. Hotovo by mělo být do konce června příštího roku. "V průběhu realizace bude vstup do lesoparku omezen, proto žádáme veřejnost o pochopení a trpělivost," uvedl starosta.

Trutnovská radnice na tento projekt získala dotaci ve výši 85 procent z Národního programu Životní prostředí. Z celkových nákladů 2,8 milionu korun tak město zaplatí půl milionu.