Den železnice se bude konat v neděli na vlakovém nádraží v Trutnově. Zájemce sveze do Trutnova z Hradce Králové zvláštní vlak v čele s parní lokomotivou Velký bejček. Tento vlak zároveň vyrazí během dne na další vyhlídkové jízdy. Na trutnovském hlavním nádraží bude k vidění výstava kolejových vozidel a modelové kolejiště, nebude chybět výstava železničních modelů nebo promítání filmů s železniční tématikou.

Parní vlak v čele s lokomotivou Velký bejček bude odjíždět z hradeckého hlavního nádraží v 7.33 a na trutnovské hlavní nádraží přijede v 9.35. Historická souprava zajistí během dne dvě vyhlídkové jízdy, a to do Vrchlabí (odjezd z Trutnova v 9.55) a do Červeného Kostelce (odjezd z Trutnova ve 14.10). V 16.20 se pak vydá zpět do krajského města, kam přijede v 18.27.

Den železnice se každoročně slaví v průběhu září jako vzpomínka na den 27. září 1825, kdy na svou první cestu vyjel vlak vynálezce parní lokomotivy George Stephensona. Tento vlak spojil britský Stockton a Darlington.

