Trutnov slaví sto let Československa

Řidiči vysokozdvižných vozíků Řidič vysokozdvižného vozíku. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU - vyučení a průkaz vysokozdvižného vozíku výhodou, spolehlivost. Pracoviště: Krpa paper, a.s., Nádražní, č.p. 266, 543 71 Hostinné. Informace: Hana Cellerová, +420 499 990 208.

Strážníci STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE JILEMNICE. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14740 kč, mzda max. 22170 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:, -bezúhonnost podle § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů a čestným prohlášením), -spolehlivost podle § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (prokazuje se čestným prohlášením), -věk nad 18 let , -zdravotní způsobilost v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka obecní policie (dokládá se posudkem o zdravotní způsobilosti), , Kvalifikační předpoklady:, -min. střední vzdělání s maturitní zkouškou, , Další požadavky:, -základní orientace v legislativě vztahující se k pracovní pozici (zákon o obecní policii, zákon o obcích), -fyzická zdatnost, vynikající komunikační dovednosti, -samostatnost, flexibilita, -rozhodnost a vysoká odolnosti proti stresu, -ochota dále se vzdělávat, -znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook Express, Internet), -ŘP skupiny B (aktivní řidič), -zbrojní průkaz skupiny "D" výhodou, -praxe v rámci nabízené pracovní pozice, u bezpečnostních složek, případně ve veřejné správě výhodou, , Bližší informace: http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/pracovni-mista/vyberova-rizeni/, http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/pracovni-mista/podklady-vr/, , Uchazeči musejí bezpodmínečně podat písemnou přihlášku do výběrového řízení se všemi náležitostmi a přílohami - viz. výše uvedené odkazy), , -dovolenou na zotavenou v délce 5 týdnů, -dispoziční volno v délce 5 dnů, -výhody sociálního fondu (osobní konto, příspěvek na stravování atd.), -bezplatné výstrojní záležitosti, , kontakt: telefonicky, osobně, e-mailem. Pracoviště: Město jilemnice, Masarykovo náměstí, č.p. 82, 514 01 Jilemnice. Informace: Dagmar Ouhrabková, +420 731 506 047,481 565 207.