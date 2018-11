Trutnov slavil listopad na náměstí, svíčky hoří i u Havlova Hrádečku

Trutnov - Na několika místech okresu se dnes konaly oslavy 17. listopadu 1989. Připomínka dne, který odstartoval v Česku pád komunismu, měla skromnější ráz, většinou s podobným scénářem: projevy řečníků, lidé s trikolorami na klopách zpívaly písně a státní hymnu, zapalovali svíčky a pokládali květiny.

Jedno z největších setkání se odehrálo ve čtyři odpoledne v Trutnově u kašny na Krakonošově náměstí. Před osmdesáti lidmi se tam postupně vystřídalo sedm řečníků, mezitím se zpívaly sloky z písně Náměšť a na závěr zhruba půlhodinového setkání státní hymna. „Není to demonstrace, ale poklidná oslava,“ připomněl hned zkraje jeden z hlavních organizátorů Aleš Bouda.



Mluvilo se o listopadu 1989, ale i o současné napjaté situaci kolem premiéra Andreje Babiše. „Nevěřím, že odstoupí. Máme ale tři roky na to, abychom hlavně mladým lidem vysvětlili, že je potřeba se zajímat a chodit k volbám. Neohýbat je, ale připomínat, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmost,“ řekl Jaroslav Jirman, bývalý dlouholetý ředitel známého elektrotechnického závodu ZPA, k jehož úspěšné transformaci po roce 1989 přispěl.



U kašny se sešli lidé napříč věkovými kategoriemi. „Uvědomují, že svobody o několik procent ubylo, že jí je potřeba bránit, protože svoboda je obrovská hodnota. Petice a nenásilné demonstrace patří k základním lidským právům a projevům,“ ocenil kněz Bohumil Šitavanz.

Už od rána lidé přinášeli svíčky, květiny, věnce a drobné dárky k chalupě prezidenta Václava Havla na Hrádečku kousek za Trutnovem. Pod srdcem z proutí zaujala mimo jiné láhev plzeňského piva s nápisem Václave, probuď se, Zeman se zbláznil!. „Na Hrádečku na mě dýchnul duch té nádherné doby, kterou jsme všichni prožívali. Na chvíli jsem zapomněl na to, co se dnes děje v Praze a to možná proto, že česká politika nemá žádnou osobnost formátu Václava Havla,“ prohlásil Marek Šváb, který na místo dorazil v pravé poledne.

Listopad 1989 si v sobotu dopoledne připomněli také ve Dvoře Králové nad Labem, v sobotu večer se slavilo nejen cinkáním klíčů v Hostinném.