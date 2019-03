Kritici se domnívají, že Trutnov není městem s dostatečně velkým počtem cyklistů a že tudíž nebude o parkování kol ve věži zájem. „Je to nekoncepční řešení. Nemáme tu vybudovanou základní cyklistickou infrastrukturu. V tomhle Trutnov pokulhává. Primárně musíte mít komunikace pro cyklisty a pak teprve doprovodnou infrastrukturu,“ prohlásil zastupitel Václav Javůrek z opozičního sdružení Žít v Trutnově.

Podle něj nebyl provedený dostatečně kvalitní průzkum, který by prokázal velkou poptávku úschovně kol. „Předložená studie počtu kol parkujících údajně dnes po okolí podle mého operovala nadhodnocenými čísly,“ uvedl. Cyklověž má mít kapacitu až 118 kol. „Obávám se, že nebude využitá ani poloviny,“ sdělil Javůrek.

Biketower vyrůstá na okraji autobusového nádraží, těsně vedle cyklostezky na pravém břehu řeky Úpy. Na protějším břehu je vlakové nádraží. Podle zastánců by měla právě nová věž pomoci rozvoji cyklodopravy. „Zatím není v Trutnově bezpečný a pohodlný způsob, jak zaparkovat v centru města kolo. Když ho nabídneme, bude to motivovat lidi, aby ho vyžívali, podpoříme tím cyklistiku,“ řekl trutnovský místostarosta Tomáš Eichler (Piráti).

Radnice prezentuje parkovací dům na kola jako jednu část strategie. Současně investuje rovněž do rozšíření cyklostezek a cyklotras, například z Horního Starého Města do nedalekých Mladých Buků. Spoléhá rovněž na to, že úschovna pro kola přitáhne na bicykl i motoristy. „Díky cyklověži může být jízda na kole zejména v létě dobrou náhradou za jízdu po městě autem,“ dodal Tomáš Eichler.

Cyklověž za téměř 13 milionů korun bude hotová v létě. Stát bude město jen 1,3 milionu korun, většinu nákladů pokryjí dotace. Úschovna má podobu dvanáctistěnu s půdorysem o průměru 8 metrů, výškou 11 metrů a s třinácti úložnými úrovněmi. V provozu bude nonstop, obsazenost mohou lidé sledovat na internetu. Platit se bude 5 korun za den.