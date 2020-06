Co ukrývá 300 let stará Janská kaple v Trutnově? Lidé můžou nahlédnout dovnitř

/FOTOGALERIE/ V Trutnově začala letní turistická sezona na vrchu Šibeník u památníku generála Gablenze a Janské kaple. V ní můžou lidé navštívit malé vojenské muzeum, které připomíná bitvu u Trutnova v roce 1866. Muzeum je průběžně doplňováno o nové sbírkové předměty a je otevřené vždy o víkendech až do 30. září v čase od 14 do 18 hodin. O provoz Janské kaple se stará Klub vojenské historie Trutnov. Památník generála Gablenze s rozhlednou bude otevřený od 13. června, v sobotu a neděli od 14 do 17 hodin, o prázdninách každý den kromě pondělí od 14 do 18 hodin.

V Trutnově začala turistická sezona u památníku generála Gablenze a Janské kaple. | Foto: Miloš Šálek