Trutnovské Uffo se od úterý promění v testovací centrum pro veřejnost

Trutnovský kulturní stánek Uffo se promění od úterý minimálně do konce února v testovací centrum pro veřejnost. Každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 a 13 do 16 hodin budou mít občané možnost zdarma absolvovat antigenní testy na covid-19.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Uffo. | Foto: Miloš Šálek

"Testovat se bude každé úterý a čtvrtek do konce února. Poté, v závislosti na zájmu obyvatel, se rozhodne, zda budeme v testování v Uffu pokračovat," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec. Testování probíhá ve spolupráci Oblastní nemocnice Trutnov a Oblastní charity Trutnov. Vojáci vyrazili testovat na Trutnovsko, začali ve Svatoňovicích a firmě Kasper Přečíst článek › Na testování, které je prováděno bezplatně, není nutné předchozí objednání, zájemci předloží pouze kartičku zdravotní pojišťovny. Výsadkáři úřadovali v knihovně. Šťourali mezi bestsellery, lidé mrzli Přečíst článek › Výsledek antigenního testu se lidé dozví do 15 minut od provedení. V případě pozitivity bude na místě proveden PCR test.