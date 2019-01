Trutnov - Basketbal v Trutnově ještě neumírá. Díky saturaci dluhů, které narostly skoro do půl druhého milion korun.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Byl to více než hodinový boj o peníze na jednání pondělního zastupitelstva. Dotace má jít na zachování trutnovského basketbalového renomé. Jde o částku téměř 1,5 milionu korun, kterou zastupitelstvo nakonec schválilo na narovnání průšvihu. Co se vlastně stalo? V pondělí vyšlo najevo, že už začátkem roku proběhla veřejnosprávní kontrola u společnosti BK – servis, vlastníka licence na provoz ženského basketbalového A týmu. Kontroloři byli v šoku. Zjistili, že společnost použila peníze z příspěvků a dotací ve výši téměř půl milionu korun v rozporu se smlouvami o poskytnutí. „Okamžitě jsme do basketu zastavili chod peněz," upozornil starosta Ivan Adamec. A dluhy začaly růst. Nebylo na výplaty hráček ani realizačního týmu atd. Společnost BK – servis se prostřednictvím jednatele Jana Brauna dohodla s TJ Lokomotiva. Aby ženský basket nešel ke dnu, TJ vezme A tým pod křídla. A to včetně licence, práv, ale i dluhů a provozních výdajů. A pak TJ město požádala o dotaci.

Trutnov uhradí i platy hráček, kterým dluží BK-servis

Projednávání dotace pro TJ Lokomotiva se neobešlo na schůzi zastupitelů bez plamenné diskuse, ve které dominovaly příspěvky opozičních poslanců. „Nevím, proč bychom to tady nemohli zakonzervovat, hrát třetí ligu a spolehnout se na vlastní hráčky, které v Trutnově vyrostou. Postupně by se mohl tým zase vypracovat výše," nechal se například slyšet v ten den nejaktivnější diskutér, zastupitel Jaroslav Andrle z uskupení Žít v Trutnově.

PADALY NÁMITKY

Z opoziční části zastupitelů zaznívaly také poznámky, že pokud by pro jakéhokoliv zaměstnance zkrachovala jeho firma, těžko by mu za něj město uhradilo mzdu. Nutno připomenout, že basketbalistky skončily letošní sezonu získáním bronzových medailí. Jejich účast v Ženské basketbalové lize byla dosud trutnovským fenoménem, který patřil mezi atributy, jimiž se druhé největší město kraje chlubilo. „Dokud nás hráčky reprezentovaly, tak se nám to líbilo. Teď je potřeba řešit problém a jiné, než navržené řešení, nemáme," opakoval starosta Ivan Adamec. Objevovaly se i otázky, zda jednatel BK- Servisu Jan Braun způsobil městu Trutnov nějakou škodu a jestli má vůči němu dluhy. „Žádná škoda městu nevznikla.

Společnost BK-Servis byla vyzvána, aby vrátila poskytnutou dotaci, což se stalo," informoval místostarosta Tomáš Hendrych. Co všechno bude muset zaplatit TJ Lokomotiva, která pondělním schválením dotace získá přes 1 milion 368 tisíc korun na vyřešení stavu?

VYROVNAJÍ DLUHY

Dlužné částky za platy hráček a realizačího týmu, vyjma jednatele společnosti Jana Brauna, a to ve výši 735 600 korun. Uhradí též dlužné nájemné za halu ZŠ Komenského ve výši téměř 308 tisíc korun a jiné částky této škole za energie. Musí vyrovnat i mnohé další závazky. Například vůči České basketbalové federaci, dopravcům, pronajímatelům bytů pro hráčky a realizační tým. Kauzu kolem ženského basketbalu budeme dále sledovat.