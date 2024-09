„Opěrná zeď patří Povodí Labe. Nechtěli jsme nic riskovat, proto jsme nábřeží uzavřeli, když voda stoupla,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa.

Situaci v pondělí prověřoval statik. Zhodnotil, že osobní vozidla a auta do 2,5 tuny můžou v jednom pruhu po Úpském nábřeží jezdit. Provoz je kyvadlový, opatření potrvá do odvolání. Radnice doplnila, že autobusová zastávka u vlakového nádraží nebude obsluhována. Objízdná trasa vede ulicemi Na Struze, Žižkova a Československé armády.

Jak dlouho provoz jedním jízdním pruhem potrvá, nelze zatím upřesnit. Stav bude nadále prověřovat statik, radnice bude jednat s Povodím Labe jako s vlastníkem. Pro město nicméně situace s problematickou částí opěrné zdi na řece Úpě nekončí.

„Situaci na Úpském nábřeží se zabýváme. Budeme znovu usilovně jednat s Povodím Labe, aby se pustili do opravy opěrné zdi. Na problém jsme je upozornili už na jaře, kdy tam došlo k menšímu defektu. Nemůžeme ale investovat městské peníze do majetku jiného vlastníka,“ uvedl Rosa.

Nábřežní stěna je více než stoletá, pochází z konce 19. století, kdy tehdejší starosta Herrmann Rauch po povodni v roce 1897 zajistil vybudování regulaci řeky Úpy.

Trutnov zůstal během víkendu od povodně uchráněný, byť voda v Úpě vystoupala nebezpečně velmi vysoko. Třetí povodňový stupeň klesl v pondělí na první. Průtok vody klesl z nedělních 118 metrů krychlových za sekundu na pondělních 35.

„Nevypadalo to dobře, ale ORP Trutnov mělo štěstí. Nemáme informace o tom, že by v Trutnově a okolí došlo k vážnějším škodám kvůli povodním. Stojí za to připomenout v této souvislosti někdejšího starostu Trutnova Raucha, který se o vybudování regulace Úpy zasadil a řeku dostal pod kontrolu,“ řekl současný starosta Trutnova.

Většinu škod způsobily stromy, které padaly na elektrické vedení a cesty. Hasiči proto měli plné ruce práce. V následujících dnech budou likvidovat škody Technické služby Trutnov.

Velké problémy potkaly tisíce domácností kvůli výpadkům proudu. Bez dodávky elektřiny zůstali lidé na některých místech celý víkend, někde i tři dny. Energetici vyhlásili na Trutnovsku kalamitní stav. Potíže s proudem postihly řadu měst a obcí, vedle Trutnova také Úpicko, Žacléřsko, Vrchlabsko a další místa.

Ještě v pondělí k 12. hodině bylo na Trutnovsku bez dodávek energie 1800 domácností. „Na Trutnovsku a Náchodsku je vyhlášený kalamitní stav kvůli vysoké kumulaci poruch. Na odstraňování pracujeme, ale bohužel situace je někde opravdu velmi složitá. Terén je podmáčený, větve stromů jsou ve vedení napětí. Naši technici jsou na místě a na odstraňování velmi intenzivně pracují,“ uvedla v pondělí po poledni mluvčí Skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

