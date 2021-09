"Musíme přemýšlet, jak řešit parkování v bytových zónách Trutnova i centru města. Řešením můžou být nadzemní nebo podzemní parkoviště. Uvažuje se o parkovacích domech. Máme vytipovaná místa, kde by mohly vyrůst, například v Barvířské ulici naproti pivovaru nebo u Komerční banky. Můžou je vybudovat i soukromníci. Samozřejmě by pak záleželo na ceně parkování, kterou si určí, aby byly využívané," řekl Adamec.

"Další zajímavou lokalitou pro parkovací dům by mohl být prostor současného krytého bazénu, pokud bychom stavěli nový na jiném místě. Byla by to vhodná plocha kvůli parkování v areálu sportovišť," dodal.

Jak starosta Trutnova uvedl, město se zabývá myšlenkou vybudování nového krytého bazénu. Současný plavecký bazén stojí v Trutnově od roku 1981. Město mělo naplánovanou rekonstrukci, ta ale kvůli problémům s projektanty a prodlevě s projektovou dokumentací vůbec nezačala a radnice odstoupila od smlouvy. Nový bazén by mohl vyrůst na jiném místě, vedle letního koupaliště.

"Situaci je potřeba řešit, krytý bazén je vysloužilý. Evidentně se ukazuje, že rekonstrukce stávajícího krytého bazénu není to pravé. I zkušenosti z jiných měst potvrzují, že je lepší postavit něco nového. Bude potřeba připravit projekt a zabývat se výstavbou nového krytého bazénu v lokalitě sportovních areálů vedle řeky Úpy," sdělil Adamec. Kvůli vysokým nákladům předpokládá, že půjde o investici až v příštím volebním období.

Ulevit dopravě v blízkosti centra Trutnova by mělo podstatné rozšíření parkoviště u nemocnice, které zabere plochu školního hřiště ZŠ kpt. Jaroše.



"Současné parkoviště u nemocnice je nedostatečné. Mělo by se navýšit třikrát až čtyřikrát, parkovat se tam bude v patrech. Projekt ale ještě připravujeme, ale zároveň se musí vyřešit situace se školním hřištěm, o které sice škola přijde, ale získá náhradní kousek vedle. Prostor u školy se musí upravit tak, aby byl bezpečný. S realizací parkoviště to vypadá na příští volební období," objasnil tento záměr starosta Trutnova.

Příští rok se Trutnov dočká dalšího kruhového objezdu, ŘSD ho vybuduje u bývalé porodnice na křižovatce ulic Pražská, Žižkova a Úpická. Prvním krokem bude přeložení sítí v říjnu.

"Kruhový objezd u bývalé porodnice jsme plánovali už před mnoha lety. Je to složitá a nepřehledná křižovatka. Řada řidičů neví, jak se tam orientovat. Kruhový objezd má být hotový příští rok, přinese zjednodušení, bezpečnost a plynulost dopravy na průtahu městem. Jenom je škoda, že ho ŘSD nevybudovalo současně s rekonstrukcí silnice Na Struze, která tam probíhala před dvěma lety," poznamenal starosta.

Pro Trutnov to bude desátý kruhový objezd.

"Nedovedu si představit, že by v Trutnově kruhové objezdy nebyly. Stačí si vzpomenout, jak to tady bylo dříve, když jsme měli jedny semafory a řadu složitých křižovatek. To už by v dnešní době vůbec nešlo. Počet aut od té doby mnohonásobně narostl. Kruhové objezdy byly jedním z řešení při hustotě dopravy," připomněl Adamec.

Trutnov intenzivně řeší s ŘSD rovněž situaci se Špitálským mostem, který leží na nejvytíženější křižovatce města a je v nevyhovujícím stavu. Čeká ho demolice, nahradí ho nová betonová konstrukce s podchodem pro pěší a cyklisty.

"Je potřeba to stihnout co nejdřív kvůli blížící se dostavbě polské dálnice. Je to složitá stavba, má řadu komplikací. Situace by se měla připravovat pro stavebnímu povolení a vypsání výběrového řízení. Byl bych rád, aby se příští rok začalo stavět," řekl Ivan Adamec.