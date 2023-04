Někde strom, v Trutnově rovnou celé stromořadí. Pět nově vysazených sakur je věnováno první manželce bývalého českého prezidenta Václava Havla.

Trutnov věnoval nové stromořadí Olze Havlové | Foto: Miloš Šálek

Ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové se Trutnov zapojil do celorepublikového projektu Strom Olgy Havlové. V centru města vysadil pět nových ozdobných třešní neboli sakur. „V letošním roce by první manželka jednoho z největších českých státníků oslavila 90. narozeniny a toto je důstojné připomenutí její osobnosti. Domnívám se, že kde jinde než v Trutnově, by právě takové stromy měly být, když manželé Havlovi trávili svůj volný čas na nedalekém Hrádečku,“ říká k slavnostní akci Michal Rosa, starosta města Trutnova.

Slavnostní odhalení pamětní desky a vysazení stromů se uskutečnilo ve středu 5. dubna. Nové ozdobné třešně nahradily již staré a nebezpečné stromy, které musely být v únoru pokáceny. „S nadací jsme v kontaktu delší dobu, společně jsme hledali vhodné umístění pamětního stromu. Když jsme v únoru museli pokácet třešně na pěší zóně, tak nás napadlo, že právě tady bychom mohli nově zasazené stromy věnovat paní Olze,“ vysvětluje proces Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova

Slavnostního sázení se zúčastnilo vedení města, ředitelka nadace Monika Granja a za Knihovnu Václava Havla přítelkyně Havlových a bývalá tajemnice prvního polistopadového prezidenta Anna Freimanová. Stejně jako na dalších vzpomínkových místech u Stromů Olgy Havlové zazněla i při setkání v Trutnově Píseň pro Olgu, kterou složila jako poctu této významné osobnosti zpěvačka Aneta Langerová. Tentokrát ji nacvičili členové pěveckého sboru trutnovského gymnázia Colours of GTU pod vedením Vojtěcha Kábrta.

Nadace letos navazuje na výroční rok 2018, kdy bylo při vzpomínkových setkáních po České republice vysazeno celkem 85 stromů. Letos přibude dalších pět takových míst a Trutnov je mezi nimi. Výbor dobré vůle během slavnostního aktu u každého nově vysazeného stromu upozorňuje na jednu z oblastí, kterým se věnuje a které podporovala i Olga Havlová při zakládání nadace. V Trutnově to bylo téma „Hospic a hospicová služba“, proto se slavnostního aktu zúčastnili také zástupci Hospice Anežky České v Červeném Kostelci, prvního kamenného hospice u nás.