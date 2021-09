"Bylo by to místo, zaměřené na techniku, od mechaniky po robotiku, pro děti i dospělé, prakticky všechno, co současný průmysl vytváří a potřebuje," přiblížil projekt Dům technických dovedností a FabLab spoluautor návrhu Václav Fišer, učitel ze ZŠ Komenského v Trutnově. "Měli bychom si uvědomit, že Trutnov je postavený na průmyslu a průmysl potřebuje lidi, kteří jsou vzdělaní, flexibilní, schopní a ochotní na sobě dále pracovat. To je tady to místo, kde k tomu mají příležitost," dodal.

Autorem návrhu Nová Galerie Draka je Otto Štemberka, předseda sdružení Trutnov - město draka. "Trutnovská dračí legenda by dostala nový impuls. Je to logické pokračování toho, co v Trutnově několik let provozujeme," řekl a představil plán na využití. "Neplánujeme žádné složité stavební úpravy bývalé věznice, ale naopak využití jednotlivých cel pro herní prvky, které by zajišťovala Tereza Komárková a Matěj Forman. Z budovy by vzniklo jedno velké bludiště plné atraktivních prvků, kterých nebudou desítky, ale stovky. Bude to mít poetiku dřevěného loutkového divadla starých cirkusů, drtivá většina bude mít symboliku draka. Místo by tam našel i náš drak poté, co ho sundáme z radnice."

S návrhy projektů se můžou lidé seznámit na webu města Trutnova www.trutnov.cz, oficiálním facebookovém profilu nebo na YouTube kanálu. "Poté stačí hlasovat v anketě, která je také dostupná na komunikačních kanálech města. Budeme moc rádi, když se do hlasování zapojí co nejvíce Trutnovanů, abychom měli jasnější představu, jaký koncept by se jim v centru města líbil. Považujeme to jako poradní hlas dalším orgánům, které o osudu věznice budou rozhodovat," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Město získalo bývalou věznici před rokem od státu. "Chceme, aby objekt věznice sloužil co nejvíce lidem. Zároveň by měl být daný projekt schopen po uvedení do provozu získávat peníze z různých zdrojů, aby byl ideálně nezávislý na rozpočtu města," uvedl místostarosta Trutnova Tomáš Eichler.

Budova z počátku 19. století byla postavena jako městská věznice. V nejrušnějších letech se v ní za rok vystřídalo více než tisíc vězňů. Za druhé světové války sloužila jako věznice gestapa a z kraje 50. let jako klasická státní věznice. Postupem času se její využití měnilo, fungovala například jako sídlo archivu a naposledy jako sklad civilní ochrany.

Na počátku nového tisíciletí byl sklad zrušen a od té doby je objekt prázdný a nevyužívaný. Věznice má dvě patra a podkroví, její konstrukce a vnitřní dispozice stále odpovídají původnímu účelu stavby. Cely jsou zachované, objekt má masivní zdi a klenuté stropy. Město ji získalo v roce 2020 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podmínkou pro její získání bylo, že nebude využita pro bydlení ani běžné komerční aktivity.

Odkaz na anketu: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/otazky/LRv2Q0pA