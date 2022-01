Produkce komunálního odpadu, který končí na skládce, se snížila, což je pozitivní trend. Je to v důsledku růstu produkce tříděných odpadů na plast, papír, sklo, které jsou předávány k dalšímu využití. Významně vzrostla produkce biologicky rozložitelného odpadu, zhruba o 25 procent. Tento odpad dříve končil také vesměs na skládce. Nyní se kompostuje.

Jaká je situace se svážením odpadu v horských střediscích, kam vaši popeláři zajíždějí?

Horská střediska jsou specifická z pohledu svozu odpadu. Podmínky pro svoz jsou zde náročné. Svoz odpadu se řeší individuálně podle podmínek každé obce. Ale i tak je přístup obcí aktivní s důrazem na třídění odpadu.

Třídí lidé na Trutnovsku lépe odpad, je patrný pokrok oproti předchozím rokům?

Trend třídění odpadu neustále roste. Občané chtějí třídit stále více. My se snažíme těmto požadavkům přizpůsobit například i tím, že zavádíme nové systémy svozu tříděného odpadu. Velmi efektivní je například systém "door to door", který spočívá v obslužnosti zákazníka přímo v jeho bydlišti. Tak jako přijedeme k občanovi pro komunální odpad přímo k němu domů, přijedeme také pro ostatní složky komunálního odpadu jako jsou plast, papír, bioodpad. To znamená, že omezíme donáškovou vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad na nulu. Donášková vzdálenost je totiž rozhodující parametr pro produkci tříděných odpadů. Čím je menší, tím je tříděných odpadů více.

Jaké novinky se chystají v Trutnově a okolí v roce 2022?

Aktuální novinkou v Trutnově je sběr a svoz fritovacích olejů z domácností. Po městě je rozmístěno několik nádob na tento odpad. Pokud se systém osvědčí, bude se síť sběrných míst rozšiřovat. Dále bychom v průběhu roku 2022 měli v Trutnově rozjet právě systém door to door. Ten se bude týkat pouze zástavby s rodinnými domy. Nelze ho aplikovat plošně i do sídlištní zástavby. Na sídlištích bude ale postupně rozmístěno více kontejnerů na tříděné odpady a bude omezován počet kontejnerů na komunální odpad.

Na sběrném dvoře v Trutnově funguje od listopadu re-use point, kam lidé můžou vozit nepotřebné věci z domácnosti, které se následně za symbolickou cenu prodávají. Jak se osvědčila tato novinka?

Z pohledu hierarchie nakládání s odpady jde o prioritu číslo jedna, tedy o předcházení vzniku odpadu. Je nejlepší, když odpad vůbec nevznikne. Nepotřebná věc se může pro někoho stát potřebnou, a to je princip re-use centra. Samozřejmě nejde o významnou redukci produkce odpadů, ale tato služba má určitě svůj význam a přínos. Ohlasy jsou samozřejmě pozitivní.

Od listopadu funguje na sběrném dvoře v Trutnově re-use point.Zdroj: Vendula Kasperová

Kdy se budou v Trutnově svážet vánoční stromky?

Stromky se budou svážet každou sobotu v průběhu ledna. Občané je mohou odkládat ke kontejnerům na tříděný odpad.

