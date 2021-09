V dnešní době je bitva již prakticky zapomenutá, překrytá událostmi o 100 let mladšími, neboť ve stejném prostoru probíhala prusko-rakouská válka 1866.

Bitva se rozhořela 30. září 1745, střetla se v ní vojska Marie Terezie podporovaná saskými spojenci s armádou pruského krále Fridricha II. Odehrála se v prostoru mezi obcemi Hajnice, Horní Žďár, Staré Buky, Střítež, Nový Rokytník, Studenec a Radeč. Uprostřed bojiště se nachází obec Střítež, dříve Burkersdorf, která nesla největší nápor bitvy. Severně od ní je vrch Hranná, o který byly svedeny nejtěžší boje. Byla to jedna z velkých bitev prusko-rakouských válek 18. století.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.