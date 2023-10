Ve středu 1. listopadu skončí po třech měsících uzavírka silnice I/16 v Trutnově - Volanově. Deníku to sdělili zástupci krajské Správy Ředitelství silnic a dálnic. ŘSD ve Volanově postavilo nový most. Ve středu se po něm poprvé projedou auta.

Objížďka končí, od 1. listopadu bude plně průjezdný nový most ve Volanově. | Video: Deník/Jan Braun

Stavební práce jsou ve finiši, v pondělí pokládali dělníci ve Volanově asfalt. „Ve středu 1. listopadu bude na silnici I/16 ve Volanově provoz plně spuštěn. Na místě budou ještě pokračovat dokončovací práce, ale už jen za minimálních dopravních omezení,“ řekla Petra Drkulová, mluvčí krajské Správy ŘSD.

ŘSD zahájilo práce za 7,6 milionu korun před odbočkou na kemp Dolce 2. srpna, když musel být zbourán původní most a postaven nový. „Úplná uzavírka silnice byla nezbytná. Na starém mostě vznikaly trhliny, krápníky, docházelo k rozpadu děr a zatékání do nosné konstrukce. Most měl nízkou zatížitelnost a špatný stavební stav. Kvůli tomu došlo k jeho demolici a výstavbě nového mostu,“ uvedla Petra Drkulová.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Hotová je rovněž rekonstrukce silnice třetí třídy ve Vlčické ulici mezi Horním Starým Městem a Vlčicemi kolem chatové osady Peklo. Během necelého měsíce opravil čtyřkilometrový úsek Královéhradecký kraj za bezmála 20 milionů korun. Řidiči se tak dočkali ukončení objížděk.

