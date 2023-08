Ve středu 2. srpna zahájilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po řadě odkladů opravu ve Volanově na silnici I/16 na hlavním tahu Trutnov - Jičín, kde zbourá most před odbočkou na Dolce. Rekonstrukce začala frézováním vozovky. Řidiči si musí dát pozor na betonová svodidla, která jsou rozmístěná na příjezdu ke stavbě v obou pruzích silnice. V úterý 1. srpna odstartovaly další dvě velké dopravní uzavírky - v Trutnově Na Struze kvůli výměně skleněné lávky a v Bernarticích, kde se opravuje silnice I/16 od Zlaté Olešnice.

Ve středu 2. srpna začala dopravní uzavírka ve Volanově, ŘSD tam bude bourat most. | Foto: Miloš Šálek

"V rámci opravy, jejíž dokončení je v plánu na konci listopadu, proběhne demolice stávajícího mostu a následně výstavba nového mostu. Součástí budou nové základy, opěry, nosné konstrukce, římsy, zádržný systém, vozovka i přeložka ČEZ," informovalo ŘSD. Rekonstrukce ve Volanově bude stát 7,4 milionu korun bez DPH. Zakázku získala firma M-STAV Pardubice.

Během uzavírky budou mít výjimku obyvatelé Trutnova, kteří budou moct stavbu objet přes ulici U Sokolovny. „Provoz bude kyvadlový, řízený semafory. Budou tudy moci projíždět pouze občané Trutnova. Doporučujeme proto všem, aby u sebe měli občanský průkaz, kde mají uvedené trvalé bydliště, kvůli ověření při případné kontrole ze strany Policie ČR,“ vysvětlil David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov.

Ostatní řidiči musí využít objízdné trasy, protože ulice U Sokolovny kapacitně nepojme veškerou současnou dopravu. Obyvatelé Vlčic, Pilníkova, Starých Buků a Chotěvic budou moct jezdit přes Vlčice a po Vlčické ulici. Stejnou trasou bude projíždět také veřejná meziměstská autobusová doprava. Ostatní vozidla budou vedena přes Hostinné.

Po dobu opravy mostu v Jičínské ulici bude MHD Trutnov zachována, ovšem v lehce pozměněném režimu. Cestující jedoucí linkou č. 2 si na zastávce Trutnov, průmyslová zóna (u továrny Vitesco Technologies) přesednou do menšího autobusu, který projede přes semafory ulicí U Sokolovny. V opačném směru si cestující přesednou na této zastávce z menšího do klasického autobusu.

Kompletně bude také uzavřena Rekreační ulice v úseku od křižovatky na Dolníky po tábor M.A.S.H., a to pevnou zábranou. Komunikace bude přístupná pouze pěším a cyklistům. „Tuto cestu využívají cyklisté a chodci, často maminky s kočárky nebo s dětmi, směřující do kempu Dolce. S ohledem na jejich bezpečnost, aby nedošlo ke střetům, jsme se rozhodli tuto komunikaci uzavřít pro případ, že by si z ní někdo chtěl udělat alternativní objízdnou trasu. Tato komunikace takovému provozu zkrátka nevyhovuje,“ uvedl David Jelínek.

