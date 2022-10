Výstava potrvá čtyři dny. Ve čtvrtek, pátek a sobotu bude otevřená od 9.30 do 18 hodin, v neděli od 9.30 do 16 hodin. Vstupné je 100 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti. Hromadné vstupné pro školy a školky je 20 Kč na osobu. Akci pořádá Klub železničních modelářů Trutnov a Středisko volného času.

Zajímavou akci pořádá o prodlouženém víkendu také Český zahrádkářský svaz Třebihošť u příležitosti 40. výročí založení organizace. V motorestu U Lípy v Třebihošti u Dvora Králové nad Labem se koná tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin, kterou doplní drobný prodej a tombola. V pátek bude otevřeno od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18, v neděli od 9 do 16 hodin.

