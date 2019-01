Trutnov - Krajkovaná rozhledna na Krakonošově náměstí. Tak to tu ještě nebylo. Od středečního podvečera si mohou po schodech až k vrcholu vystoupat zájemci.

Objekt sochaře Čestmíra Sušky měří jedenáct metrů a váží šest tun. Stal se součástí akce Sochy ve městě, jejíž osmý ročník odstartovala ředitelka Galerie města Trutnova Lucie Pangrácová.

„Někdy se setkávám s dotazy, proč to všechno děláme. Proč sem vozím tyhle velké sochy a jaký to má smysl. Myslím, že to má smysl v tom, abychom se ve všedním životě dokázali dostat o kousek výš a povznést se nad banalitu věcí, které nás každý den zaměstnávají. Rozhledna přináší do našeho města to, co je jedním ze smyslů umělecké tvorby vůbec. Pohled na svět z nové perspektivy. Socha je o snaze dostat se někam jinam a uvažovat v jiných dimenzích. Jde o jedno z nejúspěšnějších děl tohoto autora. Také práce Velké prádlo sochařky Veroniky Psotkové na Dolní Promenádě povznáší náš zrak kamsi do výšky od rutiny a úmorné práce k lehkému vanutí vzduchem. A abychom se jenom nevznášeli, je možné se občerstvit v artistní kavárně Čestmíra Sušky,“ představila ředitelka galerie letošní Sochy ve městě.

„Na náměstí kromě autorů promluvil k „příznivcům rezavého šrotu, nerezové oceli a kvalitního umění“ také generální partner galerie, podnikatel Rudolf Kasper, který pomohl s náročným transportem velkých objektů do města. „Pro mě je tato výstava symbolická, protože s Čestmírem Suškou jsem se seznámil před několika lety, když vystavoval v Uffu. Za poslední čtyři roky jsem měl čest podílet se na realizaci několika děl. Jedno z nich je z nerezu a stojí u naší firmy, řadu jsme jich vytvořili ze šrotu. A za těch několik málo let jsme Čestmírovi poslali několik náklaďáků se šrotem do Prahy do ateliéru,“ přiblížil Rudolf Kasper.

Připomněl také historii vystavované rozhledny. „Víc než dvacet let jsem kolem ní jezdil minimálně dvakrát denně domů. Ležela v trávě rezatá nejméně dvacet, třicet nebo možná až čtyřicet let. Zavolal jsem Čestmíra, ukecal statkáře, kterému patřila, aby nám ji prodal jako šrot. A pak jsem ji nechal sochaři poslat do Prahy. Vytvořil z ní rozhlednu, je to zkrátka regionální kousek. Jsem rád, že tady mohou být takové věci. Slyšel jsem, že vyvolávají rozporné názory typu Co to tady ti blbci zase postavili. Aspoň je o čem se bavit a co řešit,“ dodal podnikatel Kasper. Autor sochy na náměstí řekl, že už vytvořil pět rozhleden. Před Trutnovem mohli tu, která zdobí náměstí, obdivovat lidé v Brně a Českých Budějovicích. Příjemné odpoledne zpestřily performerky z divadla Cirkus Mlejn, kteří přímo na rozhledně předvedly své strhující vystoupení. Sochy mohou lidé obdivovat až do konce září.