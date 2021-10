Vstupné je 70 Kč pro dospělé, 30 Kč pro děti. Podle Jiřího Novotného, předsedy pořádajícího Klubu železničních modelářů v Trutnově, lidé uvidí zajímavé sbírky modelářů z Česka, Německa, Rakouska i speciální Lego dráhu.

Když se výstava vláčků konala naposledy, přišlo na ni v říjnu 2019 do tehdy čerstvě otevřeného Střediska volného času v Trutnově Na Nivách 3269 lidí. V roce 2013 ji vidělo 4518 návštěvníků a v roce 2007 dokonce rekordních 5743 lidí.

Před rokem měl Klub železničních modelářů Trutnov 50. výročí od založení a bylo to také 50 let od doby, kdy zakladatel klubu Jiří Beran poprvé vystavoval v Trutnově modely vláčků. V roce 1970 to bylo u příležitosti oslav 100 let železnice v Trutnově.