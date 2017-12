Trutnov zahájil vánoční trhy

Trutnov – Nejen adventní trhy v Uffu, ale od pátku také stánky na Krakonošově náměstí pomáhají dotvářet vánoční atmosféru ve městě.

Originální řemeslné produkty a tradiční pochutiny mohou lidé nakupovat denně od 9 do 18 hodin až do 23. prosince včetně. Doprovodí je při tom i program na pódiu.



V sobotu od 16 hodin mohou zhlédnout Vánočku, představení literárně – dramatického oboru Základní umělecké školy v Trutnově. V neděli od půl jedenácté zahraje Krakonoška.



Trhy umístěné v Uffu jsou přístupné ještě v sobotu od 9 do 18 hodin. K dostání jsou zde různé produkty k vytvoření vánočních aranží, ale také oblečení a módní doplňky, koření, džemy, sýry, medovina a mnoho dalšího.