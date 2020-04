U trutnovské Frimlovky vyroste hřiště s umělou trávou a tribuna

/FOTO/ Loni ZŠ V Domcích, letos ZŠ R. Frimla, příští rok ZŠ Mládežnická. Tak vypadá harmonogram investic trutnovské radnice do sportovních areálů základních škol ve městě. Na letošní opravu stadionu ZŠ R. Frimla město vyčlenilo 17,5 milionu korun. Rekonstrukce začne na sklonku dubna, hotová má být do konce září. Bude to velká změna.

Sportovní areál u ZŠ R. Frimla v Trutnově projde velkou změnou. Do jeho opravy město investuje 17,5 milionu korun. | Foto: Město Trutnov