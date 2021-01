Budova byla postavena jako městská věznice na počátku 19. století. V nejrušnějších letech se v ní za rok vystřídalo více než tisíc vězňů. Za druhé světové války sloužila jako věznice gestapa a na začátku 50. let jako klasická státní věznice. Postupem času se její využití měnilo, fungovala například jako sídlo archivu a naposledy jako sklad civilní ochrany. Na počátku nového tisíciletí byl sklad zrušen a od té doby je objekt prázdný a nevyužívaný.

"Nelíbilo se nám, v jakém je věznice stavu. Když jsme v roce 2018 zjistili, že ji chce Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dát do dražby, iniciovali jsme jednání s tím, že máme o objekt zájem. Přál bych si, aby věznice po tolika letech znovu ožila a nově sloužila k bohulibějším účelům, než ke kterým byla původně zřízena," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

"Díky skvělé spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme úspěšně zvládli roční proces převodu objektu do majetku města. Podařilo se nám to za podmínky, že jej budeme využívat ve veřejném zájmu, nikoliv pro běžné komerční aktivity. Nyní hledáme aktivní lidi a organizace, které nám v tomto nelehkém úkolu pomohou. Budeme rádi, pokud se do vymýšlení a přípravy náplně objektu zapojí i trutnovská veřejnost," doplnil Tomáš Eichler, místostarosta Trutnova.

Věznice má dvě patra a podkroví. "Její konstrukce a vnitřní dispozice stále odpovídají původnímu účelu stavby. Cely jsou zachované, objekt má masivní zdi a klenuté stropy,“ upřesnil podobu věznice Eichler.

Radnice v současné chvíli hledá partnery, kteří se chtějí na obnově a provozu objektu podílet. "Máme představu o několika formách využití, ať už v oblasti kultury, vzdělávání nebo spolkové činnosti. Mohla by zde být například sdílená dílna, robotické laboratoře, depozitáře muzea, částečně kavárna a mnoho dalšího," nastínil možnosti místostarosta Trutnova.

Radnice je ochotná podílet se na financování opravy, v ideálním případě za použití dotací, ale provoz by už neměl být zcela závislý na financích od města. Návrhy na využití věznice je možné posílat do 31. března na odbor majetku města Soně Mazalové, e-mail: mazalova@trutnov.cz. Návrh by měl obsahovat popis, co by v budově mohlo vzniknout, odhad nákladů na vybudování i na následný provoz a návrh financování s využitím dalších zdrojů mimo rozpočet města.