Noclehárnu provozovala trutnovská organizace Most k životu od 11. ledna do 31. března. "Noclehárnu využila například osoba, která v souvislosti s pandemií ztratila zaměstnání, jehož součástí bylo i ubytování. V noclehárně také strávila noc těhotná žena, které poté byla nabídnuta návazná služba azylového domu. Kvůli silným mrazům využilo službu noclehárny více osob, které obvykle přespávají v improvizovaných obydlích či venku," řekla Monika Hillebrandová, ředitelka azylového domu Mostu k životu Trutnov.

"Tento pilotní provoz se osvědčil a službu využilo 16 různých osob. Celkově došlo k 336 přespáním. Pokud vše půjde dobře, plánujeme registraci nové sociální služby noclehárny," dodala.

"Chtěli jsme tímto projektem pomoci osobám v nouzi, které v největších mrazech neměli kde přespat. Zároveň tak získali možnost navázat kontakt se sociálními pracovnicemi a nastartovat řešení své obtížné situace," vysvětlil důvody zřízení noclehárny starosta Trutnova Ivan Adamec.

Uživatelé měli v noclehárně k dispozici lůžko, teplou sprchu, možnost ošacení, praní prádla i drobnou potravinovou pomoc. "Zvažujeme, že noclehárnu zřídíme i pro další zimní období, zhruba od listopadu 2021 do března 2022, protože to je smysluplný projekt, který pomáhá konkrétním lidem. Zároveň je tento koncept výhodný i pro celou společnost, protože čím více času lidé na ulici stráví, tím obtížnější a nákladnější je jejich návrat do běžného života," připomněl místostarosta Trutnova Tomáš Eichler.