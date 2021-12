V širším centru města (Malé náměstí, Nádražní ulice, Spojenecká a další místa) se za každou hodinu platilo 5 Kč, nově to bude 10 Kč.

Na parkovišti u nemocnice zůstává první hodina zdarma, druhá hodina se navýší na 10 Kč a každá další započatá půlhodina vyjde na 20 Kč. Celodenní parkování na parkovišti se závorou u Střediska volného času Na Nivách vyjde řidiče na 30 Kč, když první hodina je zdarma, druhá hodina za 10 Kč, třetí hodina za 20 Kč a každá další opět zdarma. Na parkoviště se závorovým systémem je i nadále možné zakoupit si kartu s dlouhodobým předplatným. Výjimkou jsou pouze parkoviště u nemocnice a garáže v Uffu.

Trutnov se zvýšením cen rozhodl reagovat na složitou situaci s parkováním v centru, kde auta stojí i několik hodin v kuse. Rada města proto schválila zvýšení poplatku. "Naším cílem je zvýšit obratovost vozidel v centru a zabránit zde dlouhodobému parkování," vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa.

"Situace na náměstí a v okolních ulicí je v tuto chvíli neúnosná. Máme ověřeno, že velká část aut zde parkuje celý den. Když pak občan jede do centra, aby si v rychlosti vyřídil potřebné věci, nemá kde parkovat, krouží okolí náměstí a v tu chvíli uměle navyšuje frekvenci dopravy v centru," poukázal na příklad nový trutnovský starosta.

Poplatek za parkování se vybírá od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00, v sobotu od 8.00 do 13.00. Státní svátky a dny pracovního klidu nejsou zpoplatněny. Výjimkou je kryté parkování v garážích Uffa. "Stále platí, co platilo dosud, že celoroční předplatné na parkovištích se závorou je významně výhodnější než jednorázový poplatek. Předplacenou parkovací kartu lze zakoupit na Městské policii Trutnov," připomněl místostarosta Trutnova Tomáš Eichler.

Radnice připravovala nové řešení delší dobu. Spočívá ve zvýšení rozdílu cen parkovného v úplném středu města oproti širšímu centru. Chce zvýšit tlak na řidiče, aby auta odstavovali mimo centrum nebo zvážili, zda nevyužít jiný způsob dopravy, například MHD či jízdní kolo.

"Potřebuje-li někdo zaparkovat auto na delší časový úsek, ať k tomu využije některé z parkovišť v docházkové vzdálenosti od centra, například parkoviště u Střediska volného času, U Studny či bezplatné parkoviště u zimního stadionu. Rozhodně nám nejde o zvýšení příjmu do městské pokladny. Je to regulační poplatek, kterým se snažíme ovlivnit situaci s parkováním," upřesnil Michal Rosa.

Město vrátí zvýšené příjmy z poplatku za parkování zpět do dopravní infrastruktury, například investicemi do rozšíření parkovací plochy u nemocnice. "Je nutné také dodat, že více než pětina z celkové částky vybrané z poplatku za parkování je použita na pokrytí nákladů spojených s výběrem parkovného. Do toho navíc nepočítáme náklady na výměnu parkomatů a závorových systémů, které mají určitou životnost a po čase je nutná jejich obnova. Například od loňského roku měníme parkomaty tak, aby na nich šlo platit kartou," dodal starosta Trutnova.

