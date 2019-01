Trutnov - Panovník Josef II. bude již brzy umístěn na svůj nový piedestal, který stojí na Krakonošově náměstí.

Originál sochy císaře Josefa II. | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Umělečtí slévači z Horní Kalné přivezou novou bronzovou sochu císaře již 9. září, aby ji s pomocí jeřábu vyzdvihli a nerezovými kotvami upevnili do mramorového podstavce, stojícího na dnes již hotové pískovcové terase.

Nahradí tam Pöningerův originál, který je opět uložen v Muzeu Podkrkonoší. Slavnostní odhalení sochy, která se po letech vrací na své místo mezi dvě arboreta, je připraveno na 12. září, tedy u příležitosti oslav Dnů evropského kulturního dědictví. „Na zakázce pro město Trutnov jsme usilovně pracovali dva měsíce,“ přiznal jeden z majitelů hornokalenské slévárny, Pavel Horák.

Nejdříve vosk, potom bronz

Slévači postupovali svou osvědčenou metodou, při které odlévají sochy do bronzu pomocí ztraceného vosku. Nejprve z originálu sochy, který si vypůjčili v trutnovském muzeu, sejmuli negativní formu. Pak vytvořili sochu z vosku, zaformovali ji, když vosk vytekl, byla socha odlita do bronzu. Teď čeká nové dílo poslední úprava, a to patinování. Mělo by být dokončeno již tento čtvrtek.

Bronzový císař, který měří zhruba dva a půl metru, se bude i s podstavcem tyčit zhruba sedm metrů vysoko nad zemí a tvořit tak výraznou dominantu Krakonošova náměstí.

Slévárna v Horní Kalné v současné době pracuje na další atraktivní zakázce. Ve spolupráci se sochařem Petrem Novákem z Jaroměře vyrábí bronzovou sochu prvního československého prezidenta na koni. Má stát v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, kde ji 7. března, na výročí státníkových narozenin, odhalí. „Půjde o světový unikát. Jedinou sochu, kde sedí Masaryk na koni, který má skloněnou hlavu, protože se pase. Je to výjev odpočinku v Lánech,“ upozornil Pavel Horák.