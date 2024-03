Trutnovská trashmetalová kapela Exorcizphobia získala v sobotu večer hudební cenu Anděl za nejlepší rockové album roku v Česku. Anděla dostala za svoje čtvrté album Spiritual Exodus nazpívané v angličtině.

Trutnovská kapela Exorcizphobia získala hudební cenu Anděl za rockové album roku. | Foto: Ceny Anděl Coca-Cola 2023

O nejlepších hudebních nahrávkách uplynulého roku letos rozhodovalo 487 akademiků z České hudební akademie. Ceny Anděl se udílely 30. března v pražském O2 universum a v přímém přenosu na ČT1.

„Jsme tady tak trochu nepatřiční, je to na nás vidět. Tohle pozlátko a taková pompa, to není úplně náš styl, ale je to fakt zajímavý zážitek,“ řekli členové trutnovské kapely při přebírání hudební ceny Anděl. Zároveň poděkovali rodinám a svým blízkým, že tolerují jejich styl života. Moderátorovi předávání cen Honzovi Dědkovi vyjádřili obdiv, že si nevykloubil čelist při vyslovování názvu kapely.

V kategorii Rock vyhrála skupina Exorcizphobia za desku Spiritual Exodus.Zdroj: ČTK

Skupina z Trutnova vznikla koncem léta 2005 pod názvem Deathmarch. Zakládající sestavu tvořili Tomáš Skořepa, Jan Erben, Jakub Václav. V roce 2006 pod novým názvem Exorcizphobia začala kapela tvořit své vlastní skladby, které poprvé zazněly před publikem 26. května 2006 v klubu New End. Později se několikrát představila i na festivalu Obscene Extreme v Trutnově na Bojišti. Hudební styl, který Exorcizphobia propaguje svojí tvorbou, se řadí do thrash metalu. Kapela vystupuje v sestavě Tomáš Skořepa (kytara, zpěv), Ondřej Šíma (kytara), Aleš Kostka (baskytara), Tomáš Kejkrt (bicí).

„Rozhodně nechceme, aby naše alba byla jak přes kopírák. Na druhou stranu jsou nějaké mechanismy, osvědčené postupy nebo poznávací znaky, které se přirozeně vyvinuly a už k nám tak nějak patří,“ uvedl lídr kapely, hlavní tahoun, zpěvák, kytarista a poslední původní člen Tomáš Skořepa před týdnem v rozhovoru na webu Crazy Diamond.

Zdroj: Youtube

„Obecně cítím, že čím déle spolu jsme, tím lépe pracujeme jako tým. To platí i o věcech mimo muziku. Kdyby tu nebyl určitý vklad od každého ze členů, nikdy by to nefungovalo. Sochání riffů a psaní songů je něco, co mě vážně baví a naplňuje, takže jsem moc rád, že mám v tomhle volnou ruku. Když mám kostru skladby, pošlu ji klukům. Ondra si udělá sóla a s Tomem a Alešem řešíme rytmické detaily a vychytávky. Potom to prostě drtíme a cizelujeme ve zkušebně. Texty vznikají různě při procesu, ale z valné většiny je dotahuji a řeším až nakonec,“ popsal Tomáš Skořepa fungování kapely, která se stala vítězem kategorie rockové album roku.