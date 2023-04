Po 34 letech končí ve funkci ředitele Základní školy Mládežnická Zdeněk Géc. Nahradí jej dosavadní zástupce Michal Strnad.

Michal Strnad | Foto: Archiv

Rada města Trutnova schválila ve středu 5. dubna výsledek výběrového řízení na pozici ředitele Základní školy Mládežnická. Současný ředitel Zdeněk Géc, který školu vedl od roku 1989, odchází letos v létě do starobního důchodu. „Velice Zdeňkovi děkujeme za dlouholeté ředitelování. Vždy byl jakýmsi rádcem pro ostatní ředitele základních škol ve městě. Mohli ho požádat o radu s jakýmikoliv problémy. Moc si jeho práce vážíme,“ děkuje za dlouholetou práci pro Trutnov Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova.

Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči, mezi nimiž uspěl současný zástupce ředitele Michal Strnad. „Jeho velkou výhodou je, že už 19 let působí jako zástupce, tudíž školu zná skrz naskrz. Předpokládáme, že naváže na vynikající práci stávajícího ředitele. Mezi jeho největší výzvy bude patřit dokončení rozpracovaných projektů IROP a rekonstrukce sportovního areálu,“ říká Tomáš Hendrych.

ZŠ Mládežnická TrutnovZdroj: Archiv

Základní škola Mládežnická je kapacitně a prostorově největší školou v Trutnově, ale třetí největší, co se do počtu dětí týče. V letošním školním roce ji navštěvuje 491 žáků. Více žáků chodí už jen na ZŠ Komenského a ZŠ kpt. Jaroše. Škola na Zelené Louce funguje od roku 1989 a do její spádové oblasti patří nejen Horní Staré Město, ale také integrovaná obec Babí.