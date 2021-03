"Vzhledem k aktuálnímu zvýšenému zájmu o antigenní testování jsme navýšili testovací kapacity v rámci stacionárních míst. Jednotlivci se mohou objednat na pátek i víkend. U firem jsme schopni zabezpečit testování v průběhu příštího týdne," uvedl Miroslav Procházka.

V trutnovské nemocnici pro testování v automobilech drive-in způsobem je možné se objednat na antigenní testování v odpoledních hodinách od 12 do 15 hodin a o víkendech od 10 do 15.30 hodin. V druhém odběrovém místě pro pěší, které je umístěné v plicní ambulanci, je možné se objednat každý všední den od 7.15 do 12 hodin.

Pro objednání v rezervačním systému je nutné vyplnit rezervační formulář na webu www.nemtru.cz. "Pro zájemce o testování z řad organizací jsme schopni nabídnout testování mobilními týmy při testování více jak 20 osob na jednom místě. Testování bude potvrzeno v závislosti na volné kapacitě některého z mobilních týmů v konkrétní čas," upřesnil ředitel nemocnice.