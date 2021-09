Podle primářky Silvie Šidákové umožní navýšení kapacity rehabilitačního oddělení reagovat na větší množství operačních výkonů, kterým se ortopedický tým v těchto měsících snaží snížit dopad půlročního útlumu plánované péče. "Pacienty po ortopedických operacích přebíráme do akutní rehabilitační péče většinou týden po zákroku, tím jim pomůžeme k rychlejší rekonvalescenci a ortopedickému oddělení zároveň uvolníme lůžko pro dalšího pacienta," vysvětlila Šidáková.

"Rehabilitační oddělení letos sloužilo několik měsíců covidovým pacientům. Jakmile se nám lůžka uvolnila, začali jsme s revitalizací, do které jsme investovali bezmála 1 400 000 korun. Díky tomu jsou prostory rehabilitace nyní přívětivější a navíc nabízí více místa," uvedl předseda správní rady Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.