Speciální, samostatné covidové oddělení zavádí od úterý 6. října Oblastní nemocnice v Trutnově. Je určené pro pacienty s covidem-19, kteří potřebují nemocniční péči. Vznikne v prostoru rehabilitačního oddělení a bude mít dvanáct lůžek. Působit tam bude dvacetičlenný personál. Vynutila si to aktuální epidemiologická situace. V nemocnici nyní fungovala čtyři covidová lůžka. Na jaře bylo covidové oddělení v provozu šest týdnů. Lůžková část oddělení rehabilitace se dočasně přesouvá do uvolněných prostor porodnice. Trutnovská porodnice zůstává nadále zavřená. Budoucí maminky tak nadále nemůžou rodit v Trutnově.

Oblastní nemocnice v Trutnově. | Foto: Miloš Šálek

Aktuálně je na Trutnovsku 239 případů onemocnění covid-19, v Královéhradeckém kraji 1170. Nejvíce nakažených osob je na Náchodsku - 410. "Je to postupný krok. Lůžka, která máme vyčleněná v rámci jednotlivých oddělení, jsou nedostačující," vysvětlil zřízení covidového oddělení ředitel Oblastní nemocnice v Trutnově Miroslav Procházka. Přinese to zároveň komplikace do dalšího provozu, nemocnice musí utlumit některé činnosti.