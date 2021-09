Budoucí maminky z Trutnovska tak už nebudou muset jezdit k porodům mimo okres. "Zavřenou porodnici jsme vnímali jako největší dluh naší nemocnice vůči regionu. Jejím otevřením se vracíme mezi standardní nemocnice okresního typu s plným rozsahem základní péče," řekl Deníku ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka. Trutnovská porodnice patřila v době před přerušením provozu k nejoblíbenějším v kraji. V roce 2019 se tam narodilo 691 dětí.

Porodnice bude otevřena v plném rozsahu pro příjem rodiček 1. října. Novým primářem je od 1. září Jan Kestřánek, který působil ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Gynekologicko-porodnické oddělení v Trutnově bylo uzavřené přes rok. Nemocnice dlouho nemohla najít lékaře a primáře. "Porodnici jsme byli nuceni uzavřít kvůli nedostatku lékařů. Tento problém se podařilo postupně v minulých měsících zmírnit, 1. září nastoupil nový primář a s ním další atestovaný lékař," uvedl Procházka. Od loňského srpna postupně nastoupilo na oddělení pět nových lékařů, celkově jich tam je nyní třináct.

Jan Kestřánek v předchozím období zastával funkce vedoucího oddělení pro rizikové těhotenství, vedoucího lékaře oddělení šestinedělí a vedoucího oddělení gynekologie a operačních sálů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

"Ze všeho nejvíce si přeji, aby se u nás maminkám líbilo a rády se k nám vracely," řekl primář Jan Kestřánek. "Jsem nakloněn také bezpečným variantám alternativních porodů, budeme se tedy maminkám maximálně snažit vyjít vstříc v jejich přáních," nastínil. Období přerušeného provozu porodnice využila nemocnice ke stavebním úpravám. "Novinkou je nově zřízený sekční sál, který nám umožní provádět císařské řezy přímo v prostorách porodnice," upřesnil Kestřánek.

Nemocnici pomáhala s hledáním porodníků i personální agentura. "Nedostatek lékařů byl klíčový problém, který neumožnil zabezpečit plnohodnotný nepřetržitý provoz porodnice. Získat nové lékaře na gynekologicko-porodnické oddělení bylo velmi náročné, přestože se do získávání zapojilo mnoho osob i mimo nemocnici včetně cíleně oslovené personální agentury," vysvětlil ředitel nemocnice Procházka.

"Nakonec jsme našli shodu s novými lékaři mezi nabídkou, kterou nemocnice mohla dát a jejich představou o budoucím zaměstnání. Jinak to samozřejmě představovalo mnoho kol jednání, a to i s lékaři, kteří nakonec do Trutnova nenastoupili," dodal.

V lékařském týmu porodnice zatím zůstane i její nestor, zkušený porodník Pavel Růžička, který během 51leté praxe v Trutnově přivedl na svět pět tisíc dětí. "Pan doktor Růžička avizoval svůj zájem postupně snížit rozsah svého úvazku v naší nemocnici. Nejsme ještě přesně domluvení k jakému termínu. Věřím, že nejbližších týdnech ještě pomůže s opětovným rozjezdem naší porodnice," uvedl Procházka.

Podle ředitele nemocnice bude porodnice fungovat ve stejném rozsahu jako před uzavřením. "Doufáme v opětovné plné vytížení a v postupnou obnovu důvěry ze strany budoucích maminek. Zároveň předpokládám, že se budeme snažit pod vedením nového primáře o další zvyšování kvality a postupné rozšiřování služeb pro nastávající maminky," konstatoval.

Problém v porodnici se sice podařilo trutnovské nemocnici vyřešit, na jiných odděleních ovšem situace není jednoduchá. "Personální situace na dalších odděleních je stále napjatá. Počet lékařů i sester na většině z nich sice umožňuje běžný provoz, ale s velkým zatížením stávajících zaměstnanců a bez možnosti vytvoření rezervy při výpadku z důvodu nemoci, těhotenství či odchodu některého ze stávajících zaměstnanců," přiznal Miroslav Procházka.