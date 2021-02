VIDEO: Trutnovská půlnoc: Policisté pustili tátu za rodinou i ženu s inzulinem

/FOTOGALERIE/ „Toho ještě pustíme, máme minutu do půlnoci,“ hlásil svým dvěma kolegům policista s červeným signalizačním „pendrekem“ na silnici I/37 z Jaroměře do Trutnova krátce před tím, než začalo platit vládní opatření a z Trutnovska se minimálně do nedělní půlnoci stala "nedobytná pevnost".

První záchyt po půlnoci u Kuksu | Video: DENÍK/ Petr Vaňous

Jakmile se však hodinová ručička na ciferníku přehoupla přes 12, začali strážci zákona kousek od jednoho ze sedmi check-pointů, který vyrostl jen pár stovek metrů od barokního Hospitalu Kuks, se silniční kontrolou. A na prvního řidiče nemuseli čekat dlouho. "Jedu z Prahy domů do Trutnova. A bylo to dost narychlo, takže ještě nemám u sebe potvrzení. O něj si zítra řeknu v práci," nechal se slyšet první z řidičů, kterého policisté o čtvrteční půlnoci kontrolovali. Ještě než však stačil odjet, už se za něj zařadil další z šoférů, který přesně splňoval vládní výjimky pro cestu na Trutnovsko. Trutnovsko pohlídá na 300 policistů. Vzniknou i check-pointy Přečíst článek › "Jedu pro rodinu do Pece pod Sněžkou," nahlásil muž policejní hlídce. Ta si od něj, kromě dokladů totožnosti, vzala i telefonní číslo na rodinu, aby mu jeho verzi účelu cesty potvrdila. Ještě než se tak stalo, stačil se muž svěřit, že původně měl cestu naplánovanou až na pátek, ale takto své rodině zkrátil horský pobyt. "Jsme z Prahy. Celý týden jsem byl v práci a byli jsme domluveni, že pro rodinu zajedu v pátek, trošku si s ní užiju hory a v sobotu se vrátíme. Ale bohužel nastala tahle neočekávaná situace a tak si pro ni musím zajet už teď," dodal muž, kterému za chvíli policista sdělil, že jeho manželka jeho slova potvrdila a popřál mu šťastnou cestu. Z domova do práce přes policejní kontroly. Tajemníka čeká nová zkušenost Přečíst článek › Mezitím kolem chladnou nocí, kdy teploměr ukazoval minus 11 stupňů Celsia, projelo několik kamionů. Ty policisté nechali projet bez kontroly. Neušla jí však žena, která se k check-pointu přiblížila krátce po čtvrt na jednu ráno od Trutnova. I ta však měla pádný důvod opustit covidem sužovaný okres. "Jedu z Trutnova do Josefova za maminkou, abych jí přivezla inzulin," sdělila žena policistům a za pár minut již opouštěla stanoviště, které zde vyrostlo během čtvrtečního večera. A ač je určené jako zázemí pro policisty, kteří se tu budou střídat po 12 hodinách, tak zatím moc komfortu nenabízí. Policie k uzavřeným okresům: Kontroly budou namátkové, turisté do regionů nesmí Přečíst článek › "Doufám, že sem brzy přijedou elektrikáři a buňku připojí k síti. Jinak bychom tam teď zmrzli," řekl před svým dočasným domovem jeden z policistů. Ten se dle svých slov o tom, že bude trávit noc venku na silniční kontrole, dozvěděl až pár minut poté, co nastoupil do čtvrteční služby. "Bylo to narychlo. A ještě štěstí, že jsem měl s sebou termosku. Alespoň máme něco na zahřátí," uvedl policista a toužebně se díval na nedaleko svítící benzinovou stanici, kde kromě kávy očekával i sociální zařízení, které v buňce chybí. Cestující z vlaku průvodčí vyhazovat nebudou Přečíst článek › Za první „uzavřenou“ hodinu zkontrolovali policisté na výpadovce z Jaroměře do Trutnova necelou desítku řidičů. Žádného z nich však nemuseli přinutit, aby své auto otočil a vrátil se do místa, odkud přijel.

