Například od roku 2018 radnice každoročně přispívá 100.000 Kč na chod lékařské dětské pohotovosti, které by jinak hrozilo omezení provozu. Zřídila také Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, který podporuje mladé studenty zdravotnických oborů, aby měli zájem v nemocnici pracovat. Od roku 2018 této možnosti využilo 12 studentů, mezi které fond rozdělil 860.000 Kč. „Nejde pouze o finanční podporu, ale spolupráce spočívá i v dalších aktivitách, čehož si nesmírně ceníme,“ hodnotí Miroslav Procházka, předseda správní rady ONT, a dodává, že „vzájemně jsme si pomáhali při zajištění chodu obou organizací v době koronavirové pandemie či během krize na Ukrajině. Společně pořádáme vzdělávací aktivity pro zaměstnance nemocnice a úřadu, řešíme výstavbu parkování uvnitř i vně areálu a mnoho dalšího.“

Kraj investuje do trutnovské nemocnice 600 milionů, postaví tam i parkovací dům

Významná část spolupráce spočívá v zajištění bezpečnosti v areálu ze strany Městské policie Trutnov. Průměrně jej strážníci kontrolují každý druhý den. Zároveň poskytují přímou asistenci lékařům a sestrám, když jednají s problémovými pacienty. Vloni takto v nemocnici zasahovali ve 48 případech. Pomáhají také při převozu podnapilých osob na záchytnou stanici, na což radnice každoročně přispívá 70.000 Kč. Naopak zdravotníci poskytují strážníkům kurzy první pomoci.

Nově rozšířené memorandum myslí na společnou podporu propagace a náborových kampaní na získání nejen personálu do nemocnice, ale také praktických a zubních lékařů do ordinací ve městě. Letos radnice na kampaň přispěje částkou 100.000 Kč. Dále přislíbila podporu v bytové oblasti. „Na této úrovni už spolupracujeme, ale nyní jsme to stvrdili i podpisem. Nemocnici dáváme k dispozici část volných městských bytů, které může nabídnout jako benefit při náboru personálu,“ dodává Michal Rosa.