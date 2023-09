/FOTO, VIDEO/ Po měsíční uzavírce je od čtvrtka znovu průjezdná silnice I/16 v ulici Na Struze na průtahu Trutnovem. Minulé pondělí tam byla odstraněna skleněná lávka, kterou nahradí nová konstrukce. Další uzavírka je v plánu od 9. října do konce listopadu, kdy dojde k montáži nové lávky.

Silnice Na Struze v Trutnově je opět průjezdná. | Video: Deník/Jan Braun

V Trutnově nadále pokračuje uzavírka ve Volanově ve směru na Pilníkov rovněž na silnici I/16, kde Ředitelství silnic a dálnic staví nový most. Podle aktuálních informací ŘSD je dokončené hlubinné založení mostu na mikropilotách, začínají práce na rámové železobetonové konstrukci mostu, která by měla být dokončená podle harmonogramu do konce září. Zprůjezdnění nového mostu plánuje ŘSD do konce října.

FOTO, VIDEO: V pondělí proběhla demontáž lávky v Trutnově Na Struze

Podle starosty Trutnova Michala Rosy se město v letošním roce pokusí zrealizovat ještě tři menší akce v oblasti dopravy. První z nich je připojení parkoviště Základní školy V Domcích na sousedící kruhový objezd. „Toto opatření má za cíl zvýšit bezpečnost před školou a současně uleví ulicím V Domcích a Na Svobodě,“ uvedl Rosa.

FOTO: Ve Volanově začala dopravní uzavírka, pozor na betonová svodidla

Druhou dopravní akcí bude vybudování přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem a navazujícím chodníkem ve Volanově naproti průmyslové zóně. „Urychlením realizace této plánované stavby chceme využít probíhající dopravní omezení v Jičínské ulici,“ vysvětlil starosta Trutnova. Třetí akcí bude dokončení opravy Rýchorské ulice včetně autobusové zastávky a přechodu pro chodce.