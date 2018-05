Trutnovské Nivy pohltila výstavba nového Střediska volného času

Trutnov - Největší letošní investiční akce města, výstavba Střediska volného času ve sportovním areálu Na Nivách za bezmála 200 milionů korun, je v plném proudu. Přinese nové prostředí především volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Středisko dosud působí v budově Základní školy R. Frimla.

Areál Nivy má sloužit jak sportu, tak různým kroužkům a zájmovým aktivitám, čímž se zvýší jeho kvalita a využití. K současnému objektu přibudou dvě přístavby. Nová vstupní část obsahuje kavárnu, dětský koutek, hernu, dva ateliéry, keramickou dílnu, divadelní sál a administrativní zázemí.

Ve střední části architekti naplánovali velkou tělocvičnu, která zůstává na svém místě a ve stejných parametrech. Dojde k její modernizaci. V místě, kde stály kurty pro ricochet, bude taneční sál. Do další přístavby, umístěné nejdále od vstupu do areálu, navrhli architekti horolezeckou stěnu. V celé budově jsou nově koncipovány prostory pro zázemí všech činností. Postupně přibudou i různé prvky v exteriérech.



Stavba začala v polovině února a má být hotová do konce letošního roku.