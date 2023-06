/FOTO, VIDEO/ Bývalý ligový fotbalista Baníku Ostrava Ladislav Smolík z Dobšic u Znojma se v sobotu poprvé zúčastnil Trutnovských vinařských slavností a hned se mu povedlo vyhrát. Při 18. ročníku, který se konal ve Staré radnici na Krakonošově náměstí, získal titul Dračí víno jeho muškát žlutý, takzvaně zlatý. Akci organizoval trutnovský spolek Přátelé dobrého vína.

Vítězem vinařským slavností v Trutnově se stalo vinařství Ladislava Smolíka z Dobšic u Znojma s muškátem žlutým. | Video: Deník/Jan Braun

„Je to poprvé, kdy jsme v Čechách na takové akci. Vinařských slavností se hodně účastníme na Moravě, obzvlášť u nás na Znojemsku. V Dobšicích máme spolek vinařů, objíždíme konkurenty. V Trutnově máme kamarády, kteří k nám jezdí na ubytování. Ti nás ukecali, abychom sem přijeli, že se nemáme za co stydět,“ vysvětlil Ladislav Smolík premiérovou účast na Trutnovských vinařských slavnostech.

Dobšice se nachází u hranic s Rakouskem, mají 2300 obyvatel. V letech 1976 - 1992 byly součástí Znojma.

Majitel menšího vinařství má zhruba půlhektarový vinohrad a ročně vyprodukuje pět tisíc litrů vína. „Je to náročná, celoroční práce. Řekl bych to asi tak: když chcete poznat práci, tak si pořiďte vinohrad,“ poznamenal Smolík.

Hasiči založili vinohrad v klášterní zahradě. Nápad na víno se zrodil u piva

Do Trutnova přivezl šest odrůd. U poroty to vyhrál s muškátem žlutým. „Mám rád muškát moravský, ale letos se nám nepodařilo koupit hrozna, proto jsme si pořídili od pěstitele hroznů ze Znojemska muškát žlutý, takzvaně zlatý. Vyrobili jsme ho 500 litrů. Jednu část jsme odebrali na sladkou,“ uvedl.

Ladislavu Smolíkovi se ulevilo, že v tolik diskutovaném vládním úsporném balíčku zůstala nulová spotřební daň na tiché víno. „Její zavedení by bylo pro mě jako malého vinaře zabíjející. Cenově se pohybujeme s vínem kolem 120 korun a pokud bychom cenu nasadili na 150-160 Kč, to by bylo morbidní. Velké kolosy si to můžou dovolit, jedou jednu šarži v desetitisícových tancích, my to děláme v pětistovkových,“ řekl vítěz Trutnovských vinařských slavností 2023.

Druhé místo při letošním ročníku získalo Vinařství Hrabal z Velkých Bílovic z ryzlinkem rýnským, ocenění za třetí místo převzalo Vinařství Staňkovi z Blatnice Blatnice pod Sv. Antonínkem za savilon.

