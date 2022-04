Mosty v Temném Dole stavěly v 70. letech polské firmy. Práce již odstartovaly, hotovo má být do konce října. Mosty byly v havarijním stavu. "Mostovka byla příliš tenká, mají poškozené izolace a zatéká do nich. Mosty jsou na osmisetmetrovém úseku. Během rekonstrukce se bude jezdit po provizorních mostech a řidiči všechny tři přejedou v jedné zelené vlně, tak aby je oprava zdržovala co nejméně," slíbil náměstek krajské Údržby silnic Jiří Koutník.

Velmi nákladná, a to kvůli sanaci svahů, bude rovněž rekonstrukce silnice II/300 Babí - Prkenný Důl, která začala ve čtvrtek. Trvat má do října. Přinese úplnou uzavírku. V dalších letech počítají silničáři se zkompletováním oprav vozovky mezi Žacléřem a Trutnovem, poslední úsek z Babí do Trutnova mají vyprojektovaný.

V Trutnově se budou dít v dopravě velké věci. Kromě silnice ke Stachelbergu již začala stavba kruhového objezdu u bývalé porodnice na komplikované křižovatce v Pražské ulici (duben - prosinec, jednosměrný provoz), opravovat se bude silnice první třídy v Krkonošské ulici vedle obchodní zóny (TESCO, OBI, KFC) na výpadovce na hory (duben - červen, kyvadlový provoz), rekonstrukce čekají Polskou ulici (červen - listopad, úplná uzavírka od železničního přejezdu po křižovatku ve Voletinské ulici) a Národní ulici (květen - prosinec, úplná uzavírka).

V Trutnově začne v dubnu oprava výpadovky na hory a stavba kruhového objezdu

Na dva roky se protáhne oprava více než devět kilometrů dlouhého úseku na silnici I/16 od hranic Libereckého kraje přes Dolní Kalnou a Dolní Olešnici do místní části Vestřev. Začít má letos v srpnu a skončit v říjnu 2024. Provoz bude řízen kyvadlově. ŘSD také provede rekonstrukci silnic I/14 mezi Vrchlabím a Lánovem (červenec - říjen, kyvadlový provoz), Suchovršicemi a Úpicí (duben - srpen, částečná uzavírka), v Hertvíkovicích u Mladých Buků, kde bude ŘSD také opravovat most (květen - říjen, kyvadlový provoz).

Rovněž na hlavním tahu z Trutnova do Jaroměře I/37 se chystá letos rekonstrukce mostu v Choustníkově Hradišti (květen - říjen, kyvadlový provoz), stejně jako v Rudníku (květen - říjen, kyvadlový provoz). Významná krajská investice zamířila do Libňatova, kde dostává nový háv silnice třetí třídy od Maršova u Úpice při plné uzavírce. U Dvora Králové nad Labem se dočkají vylepšení úseky Zálesí - Doubravice, Starobucké Debrné - Nemojov, Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, Kuks - Stanovice.

FOTO: V Trutnově začala stavba kruhového objezdu u bývalé porodnice