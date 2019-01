Trutnov - Novým trutnovským senátorem se stane majitel textilky Juta Jiří Hlavatý (za ANO). Vyřadil náčelníka krkonošské horské služby Adolfa Klepše, který kandidoval za TOP 09.

Jiří Hlavatý | Foto: Deník/ Bedřich Machek

Vyplynulo to z konečných výsledků senátních voleb, které na webu dnes zveřejnil Český statistický úřad. Hlavatý v Senátu nahradí Pavla Trpáka (ČSSD), který vypadl v prvním kole voleb před týdnem.

K volbám nyní přišlo v obvodu 17,87 procenta lidí, před týdnem jich bylo 39,55 procenta. Hlavatého, který byl i vítězem prvního kola, ve finále podpořilo 63,94 procenta občanů. Dostal 11.563 hlasů. Klepš dostal 36,05 procenta hlasů, volilo ho tedy 6521 lidí.

Hlavatý je s výsledkem voleb spokojený. „Je to můj dárek panu Babišovi, protože mu tím chci poděkovat za důvěru, kterou mi dal, abych mohl kandidovat do Senátu. Jsem rád, že jsem ho nezklamal," řekl Hlavatý, který by rád pracoval v hospodářském výboru, v Senátu by také chtěl uplatnit své zkušeností se zeměmi Evropské unie. Hlavatý nevidí žádný problém ve skloubení práce v čele textilky Juta a v Senátu. „Juta je dospělá firma, jsem si naprosto jistý, že týmy managerů, které mám kolem sebe velice uvítají, když dostanou větší odpovědnost a pravomoci. Vidím v tom další výhodu pro firmu," řekl Hlavatý.

Adolf Klepš dnes ČTK řekl, že výsledky ovlivnila nízká volební účast a také kampaň hnutí ANO 2011. „Doufejme, že to, že vyhrál pan Hlavatý bude mít pro region přínos a uvidíme co se bude dít v dalších šesti letech," řekl Klepš, který kromě funkce náčelníka horské služby usedne také do špindlerovského zastupitelstva. Klepš nevyloučil, že se v budoucnu pokusí o post Senátora usilovat znovu.

Šestašedesátiletý podnikatel Hlavatý vystudoval strojní inženýrství. Do Juty nastoupil nejprve jako dělník, postupně se stal vedoucím prodeje a v roce 1989 byl jmenován generálním ředitelem. Po privatizaci, kdy Jutu ovládly investiční fondy, založil v roce 1998 společnost Jutaplast, která koupila 78 procent akcií firmy. Později vyplatil společníky a ostatní akcionáře a v roce 2005 se stal jediným majitelem firmy. Mimo jiné je i členem dozorčí rady společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem. Loni získal ocenění Podnikatel roku.