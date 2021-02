Od začátku pandemie prodělalo koronavirus 19 339 osob. Ministerstvo zdravotnictví evidovalo na Trutnovsku za posledních 7 dní 1083 osob s potvrzenou nákazou. Podle přepočtu na 100 tisíc obyvatel mají aktuálně vyšší hodnoty okresy Náchod, Tachov, Sokolov, Benešov, Plzeň-sever, Karlovy Vary.

Kvůli velkému zájmu veřejnosti se bude tento týden v Trutnově testovat na covid-19 v Uffu tři dny. Vedle úterý a čtvrtka také ve středu, vždy od 9 do 16 hodin. Minulý týden přišlo na testy do Společenského centra Uffo 315 osob, pozitivní výsledek mělo 35 (25 z nich bylo bezpříznakových).

Také tento týden přijede do Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem armádní mobilní odběrový tým kvůli testování na covid-19: ve středu od 13 do 17.30 a v pátek od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. První testování veřejnosti v pátek Hankově domě absolvovalo 188 lidí, tři byli pozitivní.

Testování probíhá také v nemocnicích ve Vrchlabí, Trutnově a Dvoře Králové nad Labem či v úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin v Kolonádě v Janských Lázních.