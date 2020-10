Město Trutnov po zkušenostech z jarního období opět zavádí linku pomoci pro seniory a osoby, které jsou v karanténě nebo měly pozitivní test na covid-19. Jde zejména o nákup základních potravin, léků a hygienických prostředků.

Nouzová telefonní linka je v provozu od úterý 27. října a slouží lidem, kteří nemají jinou možnost, jak si základní potřeby opatřit. "Tito lidé v současné době potřebují naši pomoc a už na jaře se nám osvědčilo zavedení kontaktních linek. Na čísla 733 143 832 a 733 143 831 mohou volat každý všední den od 8 do 16 hodin," uvedl místostarosta Trutnova Tomáš Eichler.

Požadavky vyřizuje Pečovatelská služba Trutnov ve spolupráci s Odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov. "Tyto služby nabízíme občanům, kteří mají bydliště v Trutnově či jeho spádových oblastech," dodal Eichler.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Město Dvůr Králové nad Labem opět zřídilo pro občany kontaktní linku sociálního poradenství. Tuto linku mohou využít například občané, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Na této lince jim sociální pracovnice městského úřadu poskytnou, podle jejich konkrétní situace, poradenství, konzultaci či zprostředkování pomoci z oblasti sociálních služeb, případně jim zprostředkují potřebné kontakty. Kontaktní telefonní čísla sociálního poradenství jsou 734 763 090 a 737 079 690. Občané se na ně se svými dotazy mohou obracet každý pracovní den od 8 do 17 hodin.

Pokud by občané, zejména senioři, potřebovali zajistit nákupy potravin a základních potřeb či nákup léků, mohou využít služeb Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem, která po dobu nouzového stavu bude zajišťovat nezbytnou péči i obyvatelům, kteří nemají smlouvu o poskytování pečovatelské služby, ale pomoc nutně potřebují. Za službu budou hradit stejně, jako by smlouvu měli uzavřenou.

Občané se také mohou obrátit na bezplatnou telefonní Linku seniorů na číslo 800 200 007, která ve spolupráci s organizací Junák - český skaut tuto bezplatnou pomoc seniorům v rámci projektu Skautská pomoc Lince seniorů zajišťuje.

VRCHLABÍ

Město Vrchlabí organizuje nákupy a další pomoc pro seniory, osamělé osoby se zdravotním postižením a osoby v karanténě. Na telefonním čísle 731 193 426 je možné požádat o pomoc se zajištěním nákupů potravin, drogerie a léků pro osamělé seniory starší 70 let, osamělé osoby se zdravotním postižením a osoby v nařízené karanténě, které si nemohou uvedenou pomoc zajistit samy, ani prostřednictvím dalších blízkých osob.

Linka je v provozu v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 13 hodin. Tuto činnost zajišťuje Město Vrchlabí ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města a neziskovými organizacemi

ÚPICE

Městu Úpice se přihlásilo 14 dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomáhat seniorům s donáškou nejnutnějších nákupů a obědů. Senioři se můžou obrátit na Městský úřad Úpice na těchto linkách: pondělí, úterý - telefon: 723 616 157 (Irena Davidová), středa, čtvrtek - telefon: 730 919 141 (Šárka Zimová). Pracovnice úřadu zprostředkují kontakt s dobrovolníkem, který se o donášku nejnutnějších nákupů postará.

Město Úpice zároveň žádá občany, kteří by měli zájem o dobrovolnickou činnost, aby se hlásili na výše uvedených telefonních číslech.

JILEMNICE

Rozvoz obědů pro seniory a osoby v karanténě a pozitivně testované na covid-19 zajišťuje rovněž město Jilemnice. Rozvoz obědů probíhá v pracovních dnech od 10 do 12 hodin, objednávat je možné den předem - od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 a v neděli od 14 do 17 hodin na telefonním čísle 797 613 835. Cena obědu je 90 korun.